Guvernul face precizări privind cumpărarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova

Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Foto: site-ul portului
Guvernul salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Portul este singurul din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.

„Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanței sale strategice în zonă”, se arată în comunicatul Guvernului.

Guvernul arată că investiția contribuie la dezvoltarea capacităților maritime și la consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre, mai ales în actualul context geopolitic, cu obiectivul de a fi transformat într-un hub regional care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate.

„Această tranzacție oferă pârghii suplimentare operatorilor din România și Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucție viitoare a Ucrainei. Tranzacția contribuie la consolidarea Parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state. În calitate de principal port al Republicii Moldova, Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă, asigurând lanțurile de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri”, precizează instituția.

Portul Internațional Giurgiulești este situat la gurile Dunării, la doar câțiva kilometri de granița cu România și în apropierea graniței cu Ucraina. Acesta poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a depus, pe 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitaţiei organizate de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), acţionarul majoritar al ICS Danube Logistics.

 

Editor : A.R.

