România cumpără singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova: Giurgiulești

Data publicării:
Portul liber Giurgiulești.
Portul liber Giurgiulești, Republica Moldova. Foto: site-ul portului

Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova va ajunge în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Portul Giurgiulești este singurul din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi, 12 februarie, că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, către Portul Constanța, deținut de statul român.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a semnat Acordul de Cumpărare de Acțiuni (SPA) la 31 decembrie 2025 pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale deținute de ICS Danube Logistics, operatorul GIFP, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (Portul Constanța).

Aprobarea SPA a fost anunțată de Portul Constanța la 12 februarie 2026.

Acest acord este "rezultatul unui amplu proces global de licitație pentru fuziuni și achiziții, derulat de BERD pentru a identifica un investitor strategic pe termen lung dedicat dezvoltării portului și consolidării integrării Republicii Moldova în rețelele comerciale regionale și globale. Procesul a stârnit un interes internațional puternic, subliniind valoarea strategică a portului pe Dunăre și rolul său tot mai mare în coridoarele logistice regionale", precizează BERD.

Portul Constanța se angajează să realizeze investiții semnificative pe termen lung în dezvoltarea ulterioară a portului.

Obiectivul strategic este extinderea capacității sale, îmbunătățirea infrastructurii sale și consolidarea poziției sale în regiunea Mării Negre și în bazinul Dunării.

Se estimează că aceste investiții vor crește competitivitatea portului, vor consolida reziliența logistică a Moldovei și legăturile comerciale în întreaga regiune.

În calitate de principală poartă maritimă a Moldovei, GIFP gestionează peste 70% din importurile și exporturile pe apă ale țării, jucând un rol esențial în menținerea lanțurilor de aprovizionare și susținerea stabilității economice.

Decizia prin care Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti este una cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre, a transmis, vineri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, preluarea Portului Giurgiuleşti contribuie la creşterea capacităţii de operare în regiune, la eficientizarea fluxurilor comerciale către şi dinspre Republica Moldova, la sprijinirea reconstrucţiei Ucrainei prin rute alternative sigure, dar şi la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în reţeaua europeană de transport (TEN-T).

Rolul strategic al GIFP a crescut în regiune, iar portul este bine poziționat pentru a servi reconstrucției viitoare a Ucrainei.

Planul strategic al Portului Constanța pentru Portul Internațional Liber Giurgiulești include modernizarea durabilă a infrastructurii portuare; extinderea capacității, inclusiv noi dane și dezvoltare terenuri; oferte mai largi de servicii pentru operatori; și sinergii și integrare cu rețeaua comercială a Mării Negre a Constanței.

Aceste îmbunătățiri vizează transformarea GIFP într-un port "mai competitiv și mai rezistent, complet integrat în coridoarele de transport europene".

BERD a achiziționat Danube Logistics în 2021, an din care portul a înregistrat "o creștere constantă, volume de transport semnificativ mai mari, venituri și profitabilitate".

Danube Logistics beneficiază acum de "o structură de capital robustă și de capacități diverse de manipulare și depozitare a mărfurilor".

"Acordul încheiat cu Portul Constanța îndeplinește obiectivul declarat al BERD de a transfera în cele din urmă GIFP către un investitor strategic pe termen lung pentru a consolida rolul GIFP în comerțul european", se arată într-un comunicat.

"BERD a colaborat îndeaproape cu guvernele Republicii Moldova și României pe tot parcursul tranzacției și apreciază cooperarea lor constructivă, care a fost esențială pentru finalizarea cu succes a acestei tranzacții de referință în regiune", a declarat Giuseppe Grimaldi, șeful BERD pentru Republica Moldova.

Această tranzacție marchează "o piatră de hotar pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova și integrarea sa în rețelele comerciale regionale și globale" și demonstrează "încrederea tot mai mare a investitorilor în potențialul Republicii Moldova și importanța sa strategică ca centru logistic și de transport pentru regiunea extinsă", a mai spus el.

"În calitate de operator al principalului port maritim-fluvial al Moldovei, Danube Logistics a depus eforturi susținute pentru a poziționa Portul Internațional Liber Giurgiulești ca o poartă vitală pentru comerț, investiții și creștere economică - nu doar pentru Moldova, ci pentru întreaga regiune", a precizat Mathias von Tucher, CEO al Danube Logistics, adăugând că așteaptă, sub noua conducere a Portului Constanța, extinderea în continuare a capacității și capabilităților portului.

