Hidrocentrala de la Pașcani a primit acordul de mediu. Anunțul Dianei Buzoianu și reacția lui Sorin Grindeanu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact. Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a salutat decizia într-un mesaj publicat pe Facebook.

ACTUALIZARE 12:55 Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că era singura decizie raţională şi de bun-simţ şi se bucură că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă.

„Undă verde pentru hidrocentrala de la Paşcani, aşa cum a cerut PSD! Era singura decizie raţională şi de bun-simţ. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie de siguranţă energetică, nu de dispute sterile şi propagandă inutilă”, a scris Grindeanu pe Facebook.



Liderul interimar al PSD a precizat că „deciziile CSAT şi programul de guvernare nu sunt facultative şi nu ţin de ambiţiile personale ale nimănui, indiferent de ce funcţie ocupă”.



„Vom continua să monitorizăm foarte strict modul în care Ministerul Mediului, condus de USR, avizează şi finalizarea celorlalte trei hidrocentrale strategice pentru sistemul naţional de securitate energetică. Este nevoie de un proces rapid, pentru că românii aşteaptă de la noi soluţii concrete şi rapide pentru scăderea preţului la energie!”, a mai spus Grindeanu.

Știrea inițială. Diana Buzoianu a explicat că, în urmă cu zece zile, a venit analiza de la Apele Române care stabilea că lucrările pentru hidrocentrala Paşcani au rol principal de lucrări împotriva inundaţiilor şi lucrări care vor asigura apa necesară pentru comunităţi din zonă. Ea a precizat că joi a semnat punerea în transparenţă a acordului de mediu.



„Eram în ultimele zile necesare pentru a adopta acest acord de mediu pentru că a reieşit clar, din toate analizele, că lucrările au un rol principal de siguranţă pentru români. Urletele populiştilor nu mă prea impresionează, dar trebuie să spun că am rămas surprinsă cât de mult credeau chiar ei înşişi în fake news-urile cât casa pe care le-au tot aruncat în spaţiul public zilele acestea. Pe fond: da, pentru a semna acest acord am cerut o analiză de la Apele Române care a durat câteva zile, lucru care a isterizat mai mulţi extremişti populişti. De ce? Pentru că eu vreau să iau decizii pe informaţii obiective, nu în funcţie de propaganda din social media a unuia sau altuia”, a afirmat Diana Buzoianu, potrivit News.ro.



Ea a subliniat că Ministerul Mediului are rol de analiză critică pe documentele primite.



„Eu consider că Ministerul Mediului nu poate fi doar notar, ci are şi un rol de analiză critică asupra documentelor primite. A analiza critic, de exemplu, dacă proiecte care se bazează pe debite medii din ultimii 30 de ani vor avea real capacitatea de producţie care e scrisă pe hârtie, în contextul scăderii debitelor din ultimii ani de zile, este doar o întrebare de logică elementară pe care ar trebui să o avem cu toţii când ne uităm pe cifre”, a declarat ministrul Mediului.



Diana Buzoianu a anunţat că a fost emis acordul de mediu pentru hidrocentrala Paşcani.



„Aşadar, lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit astăzi acordul de mediu, după analiza Apele Române şi după un rând de 3 modificări pe care le-au adus studiului de impact, în urma discuţiilor tehnice. Blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, în fapt, aplicarea legii”, a transmis Diana Buzoianu.



Ea a precizat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză obiectivă.



„Cred că şi pentru celelalte 3 hidrocentrale (pentru care chiar marţi a avut loc o discuţie tehnică între Hidroelectrica şi Apele Române, deci procesul legal parcurge paşii necesari) este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. Mai ales că vorbim, în unele cazuri, de proteste ale locuitorilor din zonă care spun că se tem pentru accesul lor la apă dacă pornesc acele lucrări. Românii îşi pot primi toate răspunsurile fix acum: în etapa legală de analiză a studiilor de impact”, a precizat ministrul Mediului.

