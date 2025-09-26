Live TV

Hidrocentrala de la Pașcani a primit acordul de mediu. Anunțul Dianei Buzoianu și reacția lui Sorin Grindeanu

Data actualizării: Data publicării:
diana buzoianu
Captură foto Digi24

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact. Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a salutat decizia într-un mesaj publicat pe Facebook.

ACTUALIZARE 12:55 Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că era singura decizie raţională şi de bun-simţ şi se bucură că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă.

„Undă verde pentru hidrocentrala de la Paşcani, aşa cum a cerut PSD! Era singura decizie raţională şi de bun-simţ. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie de siguranţă energetică, nu de dispute sterile şi propagandă inutilă”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul interimar al PSD a precizat că „deciziile CSAT şi programul de guvernare nu sunt facultative şi nu ţin de ambiţiile personale ale nimănui, indiferent de ce funcţie ocupă”.

„Vom continua să monitorizăm foarte strict modul în care Ministerul Mediului, condus de USR, avizează şi finalizarea celorlalte trei hidrocentrale strategice pentru sistemul naţional de securitate energetică. Este nevoie de un proces rapid, pentru că românii aşteaptă de la noi soluţii concrete şi rapide pentru scăderea preţului la energie!”, a mai spus Grindeanu.

Știrea inițială. Diana Buzoianu a explicat că, în urmă cu zece zile, a venit analiza de la Apele Române care stabilea că lucrările pentru hidrocentrala Paşcani au rol principal de lucrări împotriva inundaţiilor şi lucrări care vor asigura apa necesară pentru comunităţi din zonă. Ea a precizat că joi a semnat punerea în transparenţă a acordului de mediu.

„Eram în ultimele zile necesare pentru a adopta acest acord de mediu pentru că a reieşit clar, din toate analizele, că lucrările au un rol principal de siguranţă pentru români. Urletele populiştilor nu mă prea impresionează, dar trebuie să spun că am rămas surprinsă cât de mult credeau chiar ei înşişi în fake news-urile cât casa pe care le-au tot aruncat în spaţiul public zilele acestea. Pe fond: da, pentru a semna acest acord am cerut o analiză de la Apele Române care a durat câteva zile, lucru care a isterizat mai mulţi extremişti populişti. De ce? Pentru că eu vreau să iau decizii pe informaţii obiective, nu în funcţie de propaganda din social media a unuia sau altuia”, a afirmat Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

Ea a subliniat că Ministerul Mediului are rol de analiză critică pe documentele primite.

„Eu consider că Ministerul Mediului nu poate fi doar notar, ci are şi un rol de analiză critică asupra documentelor primite. A analiza critic, de exemplu, dacă proiecte care se bazează pe debite medii din ultimii 30 de ani vor avea real capacitatea de producţie care e scrisă pe hârtie, în contextul scăderii debitelor din ultimii ani de zile, este doar o întrebare de logică elementară pe care ar trebui să o avem cu toţii când ne uităm pe cifre”, a declarat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a anunţat că a fost emis acordul de mediu pentru hidrocentrala Paşcani.

„Aşadar, lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit astăzi acordul de mediu, după analiza Apele Române şi după un rând de 3 modificări pe care le-au adus studiului de impact, în urma discuţiilor tehnice. Blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, în fapt, aplicarea legii”, a transmis Diana Buzoianu.

Ea a precizat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză obiectivă.

„Cred că şi pentru celelalte 3 hidrocentrale (pentru care chiar marţi a avut loc o discuţie tehnică între Hidroelectrica şi Apele Române, deci procesul legal parcurge paşii necesari) este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. Mai ales că vorbim, în unele cazuri, de proteste ale locuitorilor din zonă care spun că se tem pentru accesul lor la apă dacă pornesc acele lucrări. Românii îşi pot primi toate răspunsurile fix acum: în etapa legală de analiză a studiilor de impact”, a precizat ministrul Mediului.

Citește și:

VIDEO Diana Buzoianu, la moțiunea AUR: „O încercare de marketing politic. De 5 ani faceți doar show”/ Condițiile PSD să nu voteze demersul

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
2
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
3
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
4
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Eurofighter Typhoon
5
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei...
george simion, aur
AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova...
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
ID114945_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ștefan Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare...
Ultimele știri
Partidul extremist german AfD, dat afară din sediul central din Berlin: proprietarul austriac al clădirii a dat formațiunea în judecată
Ripostă a Kievului: Ucraina a lovit o rafinărie din sudul Rusiei. Incendiu puternic în urma bombardamentelor
Cum interpretează Emmanuel Macron atitudinea pro-Ucraina a lui Trump: „Să crească presiunile împotriva Rusiei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pomi-copaci-padure-taiat-gettyimages
Patru pădurari condamnați pentru furt de lemne, concediați din Romsilva. Minister: Astfel de angajați au rămas ani de zile în funcții
Diana buzoianu in parlament
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului a picat. Buzoianu: „Parlamentul nu poate fi instrument de propagandă”
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Grindeanu laudă moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu: „A grăbit decizia privind hidrocentralele”. Cum a votat PSD
fum inquam george calin
Ministerul Mediului: Unde s-au înregistrat valori de peste 7 ori mai mari decât limita admisă, în urma degajărilor mari de fum
fifor
Mihai Fifor reia atacurile PSD la adresa Dianei Buzoianu: „Preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mesaj emoționant la împlinirea a 40 de ani: „Ce minunăție să îmi trăiesc viața alături de Vlad...
Cancan
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
Alex Băluță, primele imagini din America
Pro FM
Cleopatra Stratan, nașă superbă în roșu. A ales o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior și a arătat ca o...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?
Digi FM
The Guardian: De ce sunt alegerile parlamentare din Republica Moldova atât de importante? Actorii-cheie ai...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cele mai noi detalii despre viitorul James Bond. Ce fel de actor caută Denis Villeneuve și când vor începe...
UTV
Cătălin Botezatu, declarații sincere despre Loredana Groza. „Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă să merg mai...