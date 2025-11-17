Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil.

„Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil. Noi suntem în situaţia în care ar trebui să închidem anul acesta cu 8,4% de deficit şi ceea ce ne-am angajat pentru anul viitor este să coborâm deficitul cât mai aproape de 6%. Dacă ar fi să fac o exprimare, aş putea să spun 6-6,5%”, a arătat premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că „ne-am împrumutat ca ţară, accelerat, în ultimii 5 ani în zile”.

„Pe fondul acestei creşteri, a împrumuturilor pe care le-a înregistrat România, am ajuns să avem credite de peste 200 de miliarde de euro şi ne-am împrumutat aproape în fiecare an între 20 şi 30 de miliarde de euro, în ultimii ani. Pe acest fond de creştere accelerată a datoriei, chiar dacă astăzi România are un grad de îndatorare care se va apropia de 60%, un grad de îndatorare care nu este mare, dacă ne comparăm cu media Uniunii Europenem, de aproximativ 80% sau cu gradul de îndatorare al altor state, nu ştiu, Italia, peste 100% de exemplu, problema noastră de bază este că pe fondul scăderii rating-ului de ţară, dobânzile pe care le plăteşte România sunt duble decât cele pe care le plătesc alte ţări”, a explicat şeful Executivului.

Bolojan a mai afirmat că, în mare, „noi am plătit dobânzi care s-au situat în ultimii ani între 7 şi 8% iar acum le-am coborât foarte puţin sub 7%, ceea ce înseamnă că, practic, dobânzile totale pe care le plătim sunt ca şi cum am avea un grad de îndatorare dublu, datorită faptului că ele sunt duble”.

„Asta înseamnă că anul viitor, dar şi anul acesta, dobânzile pe care le plăteşte şi le va plăti România sunt la aproape 3% din PIB-ul României. Deci dobânzile pe care le plătim sunt anul acesta de aproximativ 55 de miliarde de lei, respectiv 11 miliarde de euro, iar anul viitor se vor duce către 12 miliarde de euro. Din deficitul de 6,5%, practic jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor. Dacă nu le vom scădea, indiferent cine va fi la guvernare în anii următori, aceste cheltuieli cu dobânzile, nu avem cum să scăpăm din această chingă, ne vom duce într-o fundătură. De aceea, atingerea ţintelor de deficit este foarte importantă, ca să ne recâştigăm încrederea în pieţe, care să ne crească rating-ul şi să ne scadă dobânzile. Şi vă spun cu toată răspunderea, din păcate, în ultimii ani, de fiecare dată am început cu un deficit şi am terminat la final cu un cu totul alt deficit, ne-am luat nişte angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră să fie scăzută, cu efectele aferente, costurile mai mari şi aşa mai departe. Aceasta este o problemă majoră pe care, dacă nu o tratăm serios, nu putem ieşi din acest cerc vicios”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că, pentru a putea ieşi din această situaţie, „anul viitor trebuie să ne încasăm veniturile care au fost stabilite, pe baza taxelor care deja au fost aprobate”.

