Ilie Bolojan: Boala asta se numeşte pesedism, a planta oameni peste tot unde se pot face angajări, a extrage rente

Premierul interimar Ilie Bolojan spune că guvernul a căzut la moțiunea de cenzură pentru că a luat măsuri care să oprească risipa. El a vorbit despre o „boală” care se numește „pesedism” și care înseamnă „a planta oameni peste tot unde se pot face angajări şi a extrage rente”.

„Există un partid, şi o spun cu tot, fără politică, care, oriunde e o problemă de genul acesta, vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numeşte pesedism, a planta oameni peste tot unde se pot face angajări, a extrage rente. Nu mai putem merge pe această linie, în anii următori”, a spus premierul interimar, la Antena 1, potrivit News.ro.

Întrebat dacă din acest motiv a picat guvernul Bolojan, premierul a răspuns: „În mod cert, măsurile pe care le-am luat - şi am spus, aprindem lumina, de a face rapoarte, de a pune reflectoare, de a vorbi despre aceste lucruri, cu siguranţă au deranjat destul. Acesta este adevărul”.

În opinia sa, faptul că România a rămas în urmă de-a lungul ultimilor ţine de calitatea guvernărilor pe care le-a avut. A doua cauză este deficitul enorm în care ne-am dus până în 2025, ceea ce a însemnat că am luat credite enorme pe care le-am distribuit pe piaţă.

„Vă daţi seama că în contextul în care trebuie să plăteşti acele credite şi nu te mai poţi împrumuta sau dobânzile îţi ocupă cea mai mare parte din spaţiu fiscal - 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile pe anul acesta, cât autostrada Moldovei - înseamnă că trebuie să corectezi anumite lucruri”, a arătat Bolojan.

El a recunoscut că măsurile luate de Guvernul condus de el au generat unele neajunsuri.

„O simt şi am toată înţelegerea pentru această situaţie. Erau inevitabile. Se ştia acest lucru, de-aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut, că altfel s-ar fi înghesuit şi alţii şi de-aia PSD nu şi-a asumat această funcţie şi a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată. Dar când e un mod serios, după ce am fost pus în situaţia să stabilesc nişte măsuri pentru a creşte veniturile, am început să lucrez şi la cheltuieli, atunci am văzut rezistenţă, am văzut tergiversare. Şi în momentul în care deranjezi puternic, în care reduci pierderile din administraţie, în momentul în care te baţi să elimini privilegii, în momentul în care analizezi companie cu companie pentru a reduce pierderile imense, atunci, sigur, deranjul pe care l-am generat a dus la această criză generată de Partidul Social Democrat şi, practic, au aruncat guvernarea în aer", a spus Bolojan.

