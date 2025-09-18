Ilie Bolojan: Companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică trebuie închise

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulţi ani, care au datorii mai mari trebuie să fie închise deoarece sunt o gaură neagră.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Euronews, care sunt marii datornici din rândul companiilor de stat.

„Şi companiile de stat au restanţe destul de importante, care trebuie executate de ANAF. Companiile care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulţi ani, cele care au capitaluri sociale negative, deci valoarea datorilor este mai mare decât activele lor, deci cele care în mod cert nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră”, a afirmat Ilie Bolojan, conform News.ro.

El a fost întrebat dacă are şi câteva exemple în acest sens.

„Sunt multe societăţi mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situaţii şi care trebuie sau redresate sau închise. Dar în aceşti ani am avut foarte multe neîncasări la buget. În afară de faptul că aveam un nivel de taxare în anumite zone printre cele mai mici din Europa, aveam foarte multe excepţii. Asta a fost o problemă. Noi când am dat o lege, ea a fost urmată de cele mai multe ori de tot felul de excepţii, de crearea unor portiţe care au fost exploatate în mod legal sau ilegal pentru a fugi de plata taxelor”, a declarat premierul Bolojan.

El s-a referit şi la problemele cu încasarea TVA.

„Nu ne-am încasat Taxa pe Valoare Adăugată decât în ponderi care sunt de neacceptat, datorită sistemului de evaziune care a fost tolerat, datorită legislaţiei defectoase şi a unor autorităţi ale statului care, orice s-ar spune, nu şi-au făcut datoria cum trebuie. Aceste lucruri le corectăm în această perioadă şi prin modificările care au fost făcute atât în pachetul 1, cât şi în pachetul 2, am închis aceste portiţe şi aşa cum se vede din încasările pe care le face ANAF, fără să intre practic în vigoare majorările, ne-am îmbunătăţit colectarea pentru că dacă nu există protecţie pentru aceste companii care în mod premeditat generează evaziune, care acumulează datorii mari după care intră în insolvenţă sau sunt tot felul de firme fantomă, cu acestea trebuie să ne luptăm şi asta facem în această perioadă în aşa fel încât să ne încasăm bugetele”, a transmis Ilie Bolojan.

