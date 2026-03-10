Bugetul pentru 2026: Cheltuieli în creștere, dar mai mulți bani din colectarea TVA, amenzi și jocuri de noroc

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat publicarea proiectului bugetului pentru 2026, pe care îl descrie ca fiind „transparent, realist și echilibrat între consolidarea fiscală și investițiile necesare pentru dezvoltarea României”, în timp ce statul estimează venituri totale de 736,5 miliarde de lei și cheltuieli de peste 860 de miliarde. Potrivit documentului, creșterea veniturilor va fi susținută de o colectare mai bună a TVA, încasări din amenzi și penalități de aproximativ 1,43 miliarde de lei, precum și de contribuțiile industriei jocurilor de noroc, în timp ce cheltuielile includ investiții record și programe sociale importante.

„Este un buget care acoperă domeniile prioritare pentru România, deşi suntem perfect conştienți că nevoile în societate şi în economie sunt mult mai numeroase. Este un buget al echilibrului între consolidarea fiscală și investițiile necesare pentru dezvoltarea României”, a scris Nazare, marți pe Facebook, și a adăugat că obiectivul principal este folosirea responsabilă a banilor publici într-un context european încă marcat de incertitudini.

Documentul cu proiectul bugetului de stat pe 2026 poate fi accesat AICI. De asemenea, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026 poate fi accesat AICI.

Proiect Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 poate fi găsit AICI.

Investiții publice record și deficit bugetar controlat

Printre principalele repere ale bugetului pentru 2026, ministrul a evidențiat un nou record al investițiilor publice. „Am creat spațiul fiscal pentru un nou record al investițiilor publice, care vor susține întreaga economie – peste 163 de miliarde de lei (peste 8% din PIB), cu aproximativ 25,6 de miliarde de lei mai mult decât în 2025”, a precizat Nazare.

Deficitul bugetar este estimat la 6,2% din PIB, cu o traiectorie de reducere la 5,1% în 2027, iar veniturile bugetare sunt proiectate la aproximativ 736,5 miliarde de lei, în creștere cu 20,2% față de anul trecut, susținute de o colectare mai bună și de digitalizarea ANAF.

De asemenea, peste 110 miliarde de lei din fonduri europene sunt alocate pentru investiții, cu mai mult de 40% mai mult decât în 2025, iar 86,4 miliarde de lei sunt prevăzute pentru comunitățile locale, cu o creștere de 7,4 miliarde față de anul precedent.

Sprijin social și educație

Bugetul pentru 2026 include și programe pentru sprijin social și educație, cum ar fi:

1,7 miliarde lei pentru sprijinirea vârstnicilor

1,53 miliarde lei pentru programul „Masă Sănătoasă” în școli

15,48 miliarde lei pentru servicii sociale destinate copiilor și persoanelor cu dizabilități

„Echilibrul și responsabilitatea rămân în continuare principiile noastre de bază în gestionarea banilor publici”, a adăugat ministrul, care a precizat că proiectul de buget este disponibil în transparență publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Susținerea mediului de afaceri și a investițiilor private

Proiectul bugetului 2026 include și măsuri pentru stimularea dezvoltării economice și atragerea de investiții private: scheme de ajutor de stat pentru investiții, mecanisme de stimulare a reinvestirii profitului, programe pentru industriile strategice și inovare, precum și programe dedicate reîntoarcerii capitalului uman din diaspora.

„Prin aceste măsuri, ne propunem să creăm un cadru economic mai predictibil, care să încurajeze investițiile pe termen lung și să susțină dezvoltarea companiilor din România”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Statul estimează venituri de 736,5 miliarde lei și cheltuieli de peste 860 miliarde

Proiectul bugetului de stat pentru 2026 prevede venituri totale de aproximativ 736,5 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile bugetare depășesc 860 de miliarde de lei, diferența fiind acoperită prin deficit bugetar. Documentul publicat de Ministerul Finanțelor arată că statul mizează pe creșterea încasărilor din taxe, în special din TVA, amenzi și jocuri de noroc, dar și pe fonduri europene.

Potrivit proiectului de buget, veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la 736,5 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 36% din PIB. Din această sumă, 636,3 miliarde de lei reprezintă venituri curente, iar aproape 100 de miliarde de lei provin din fonduri europene și alte venituri de capital.

Veniturile fiscale sunt prognozate să crească la 357,6 miliarde de lei, comparativ cu aproximativ 323 de miliarde de lei în 2025, ceea ce reflectă o creștere a ponderii acestora în PIB.

De asemenea, contribuțiile de asigurări sociale ar urma să ajungă la 226,4 miliarde de lei, în creștere față de anul anterior.

Cât vrea statul să încaseze din amenzi

Documentele bugetare arată că statul mizează și pe veniturile provenite din sancțiuni. Astfel, încasările din amenzi, penalități și confiscări sunt estimate la aproximativ 1,43 miliarde de lei în 2026, în creștere față de anii anteriori.

Aceste venituri provin în principal din sancțiuni aplicate pentru încălcarea legislației fiscale sau administrative.

Mai mulți bani din jocuri de noroc

Guvernul estimează și o creștere a veniturilor provenite din industria jocurilor de noroc, pe fondul modificărilor fiscale adoptate în ultimii ani.

Potrivit estimărilor analizate de Consiliul Fiscal, taxarea suplimentară a jocurilor de noroc ar putea aduce venituri suplimentare de aproximativ 0,05% din PIB în 2026.

Măsurile vizează atât operatorii, cât și anumite câștiguri din jocuri, în încercarea de a crește contribuția acestui sector la buget.

TVA rămâne cea mai importantă sursă de venit

Taxa pe valoarea adăugată continuă să fie una dintre principalele surse de venit ale statului.

Modificările fiscale introduse în ultimii ani, inclusiv schimbări ale regimului TVA, ar putea avea un impact pozitiv de aproximativ 0,9% din PIB asupra veniturilor bugetare în 2026, potrivit estimărilor analizate de Consiliul Fiscal.

Cheltuieli mai mari și deficit bugetar

În același timp, cheltuielile statului rămân ridicate, depășind nivelul veniturilor. Bugetul pentru 2026 este construit pe un deficit estimat de aproximativ 6,2% din PIB, ceea ce înseamnă că statul va continua să se împrumute pentru a acoperi diferența dintre venituri și cheltuieli.

Guvernul argumentează că o parte importantă a banilor va merge către investiții și proiecte finanțate din fonduri europene, care ar trebui să stimuleze creșterea economică în anii următori.

