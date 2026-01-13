Live TV

Ilie Bolojan, despre Acordul Mercosur: Eu cred că UE a luat o decizie corectă și România a făcut bine că a susținut această decizie

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Oportunități, dar și riscuri Beneficii pentru companiile românești Condiții suplimentare de protejare a agricultorilor europeni O decizie luată per ansamblu

Ilie Bolojan a declarat marți seara că semnarea Acordului Mercosur este o decizie corectă a Uniunii Europene și că „România a făcut bine că a susținut această decizie”. Premierul a explicat la TVR că acordul are oportunități dar și riscuri, venind cu exemple în acest sens. De asemenea, Bolojan a spus că poate că orice ministru al Agriculturii, nu neapărat de la PSD, s-ar fi opus acordului, dar situația trebuie văzută în ansamblul economiei.

Premierul a fost întrebat cum s-a luat decizia cu privire la Acordul UE-Mercosur şi dacă acest subiect a fost discutat în coaliţia de guvernare.

„România depinde de piețele europene. Dacă Uniunea Europeană merge bine, economia noastră fiind într-o bună măsură integrată în lanțurile valorice europene, funcționează și ea bine. Funcționează ca o locomotivă Uniunea Europeană pentru noi.

Or, Uniunea Europeană a avut de luat o decizie strategică pe care o negocia de 25 de ani, de a-și extinde piețele. Deci, piața noastră europeană, care este de 450 de milioane de consumatori, a încheiat un acord prin care se vor elimina treptat, în următorii 10-15 ani, taxele vamale cu țările din America de Sud, așa numitul Mercosur, care este un grup de peste 260 de milioane de consumatori, și practic s-a făcut o zonă economică care se va dezvolta treptat”, a declarat Ilie Bolojan.

Teoretic, ar trebui să fie niște beneficii importante pentru ambele părți, pentru că o piață mare îți permite să scalezi, să crești, să vinzi mai mult și să vinzi mai ieftin, în așa fel încât toți să câștige.

Oportunități, dar și riscuri

El a menţionat că există „riscuri şi oportunităţi” cu privire la acest acord, iar el „va funcţiona ca un aspirator pentru economia românească” şi poate să aducă nişte beneficii pe care companiile româneşti să le valorifice treptat.

„Ca în orice acord comercial, există oportunități și există riscuri.

Care sunt oportunitățile, trebuie să discutăm deschis. Eu cred că Uniunea Europeană a luat o decizie corectă și cred că România a făcut bine că a susținut această decizie, pentru că acesta este tabloul general. Dar într-un tablou general există riscuri și oportunități. Ca oportunităţi – astăzi, Europa exportă produse industriale, exportă mașini, utilaje, care au taxe vamale de la 35%, cât sunt autoturismele de exemplu, coborând până la 18%, 15%. Și cu toate aceste taxe, aceste produse sunt competitive, și UE este pe locul 2 ca număr de mașini vândute în aceste țări. China este pe primul loc.

Dacă în următorii 10-15 ani aceste taxe se vor reduce treptat, înseamnă că tot treptat, exporturile europene vor fi mai competitive pe aceste piețe noi, în așa fel încât companiile românești care sunt integrate direct și indirect în aceste lanțuri valorice, unde sunt sute de mii de oameni care lucrează în România, lucrează în companii private, își exportă produsele și componentele pe aceste piețe”, a explicat premierul.

Beneficii pentru companiile românești

„Vor exista beneficii pe care companiile românești le vor valorifica treptat.

Riscurile sunt pe componentele de agricultură, unde aceste țări, datorită fermelor industriale puternice, datorită cultivării pe suprafețe mari și într-o formă cu randamente mari, a cărnii de vită, de pui, porumb și altele. Asta a făcut ca multe țări care au componente agricole importante, inclusiv România, să fie rezervate legat de această înțelegere.

Dacă ne aducem aminte ce s-a întâmplat - practic, după negocieri care au trenat, și după ce nu s-a ajuns la o majoritate de țări care să respecte condițiile de luare a unei decizii - mai mult de jumătate și 60% din populație -, cred că înainte de Crăciun, a fost un consiliu european la care președintele Nicușor Dan a participat, și acolo, practic s-a convenit că se va semna acordul Mercosur”, a precizat Ilie Bolojan.

Condiții suplimentare de protejare a agricultorilor europeni

„Italia nu a fost de acord să participe la semnare și a cerut o prelungire a negocierilor, și aceste negocieri s-au derulat pe final de an și pe început de an. Câteva lucruri importante au fost stabilite, niște condiții suplimentare de siguranță pentru a limita riscurile pe componenta agricolă, adică pentru a nu avea, de exemplu, niște importuri în țările europene a acestor produse la niște prețuri foarte mici. Au fost limitate cantitățile, a scăzut de 8% la 5% procentul de la care, dacă aceste produse depășesc o cotă de piață, țările pot să suspende scutirea de taxe, deci poți să revină la taxe mai mari. Oricum, aceste măsuri se vor aplica în următorii 10 ani.

Ca măsură suplimentară de sprijin, s-au alocat fermierilor - pentru că noi eram o țară care am susținut politica agricilă comună, adică să existe o linie de finanțare a fermierilor, pentru a-i face să rămână competitivi - și practic s-au alocat 45 de miliarde suplimentar, pe componenta de politică agricolă, prin care agricultorilor români le revin 3,8 miliarde, deci practic este suma care o primește azi România într-un an, pe toate componentele. Va veni un bonus suplimentar pentru agricultorii români ca să fie competitivi

Acestea sunt riscurile și trebuie să le explicăm oamenilor”, a subliniat premierul.

O decizie luată per ansamblu

„Având în vedere tabloul general, Ministerul Economiei a notificat Ministerul de Externe, și Ministerul de Externe, atunci când s-a pus în discuție în comitetul în care votează ambasadorii fiecărei țări la Comisia Europeană, a dat o instrucțiune ambasadoarei noastre, doamna Iulia Matei, în așa fel încât să voteze, dar dânsa participase la toate negocierile, și a fost un acord între guvern și domnul președinte în așa fel încât să avem o poziție convergentă.

Dacă s-ar fi discutat poate mai mult, dacă toți erau preocupați de aceste subiecte, cred că era mai bine. Dar, vă dați seama, când discuți între sărbători... Îndiferent cine ar fi fost ministrul Agriculturii, de la orice partid n-ar fi putut să susțină acest lucru, dar aici nu luăm decizii strict după un domeniu, ci trebuie să vedem tabloul per ansamblu, a fost o decizie luată per ansamblu”, a conchis premierul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
4
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
ochiul unei femei
5
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PNL - CONFERINTA - PRESEDINTE INTERIMAR - 26 NOI 2024
Bolojan explică criza bugetară a Bucureștiului: Disputa dintre Primăria Generală și sectoare a lăsat Capitala fără bani
sedinta guvern
Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie
mapn
Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare în MApN, MAI și servicii: „Nu mai este altă posibilitate”
ilie bolojan la sedinta de guvern
Bolojan: Achiziția unui avion pentru oficiali trebuie decisă pe baza unei analize cost–beneficiu, nu prin populism
sedinta guvern, ilie bolojan in capul mesei
Ilie Bolojan: Vreau un nou ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie
Recomandările redacţiei
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
Reza Pahlavi
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul...
Ultimele știri
Cel puţin patru morţi în Ucraina, în urma atacurilor ruse. Două petroliere au fost lovite în Marea Neagră
În Venezuela încă se lucrează la identificarea celor uciși în atacul american: „Exploziile au fost puternice, sunt persoane dispărute”
Virgil Popescu: „UE se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică.” Există însă și un risc major
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Bolojan va crește vârsta la care românii ies la pensie. Va dispărea și pensia anticipată. De când?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...