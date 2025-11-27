Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan, despre incidentul cu jurnaliștii: Am respect pentru presă, dar forma asta de a pune întrebări dă o senzație de dezordine

Data actualizării: Data publicării:
ilie-bolojan-INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x957
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a declarat, joi, la Digi24, că incidentul în care un ofițer de presă al Guvernului a împins jurnaliști care încercau să-i pună întrebări premierului pe holul Parlamentului este „regretabil”. El spune că n-a încurajat niciodată agresivitatea și n-a cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât ceea ce este în fișa postului. Bolojan spune că nu are de ce să fugă de jurnaliști și că n-a văzut ce se întâmpla în spatele său. Totodată, liderul PNL afirmă că evită să facă declarații jurnaliștilor în mers. „Am respect pentru presă, dar forma asta haotică și dezordonată nu face decât să creeze această senzație de dezordine totală”, spune Bolojan.

„Este un incident regretabil. Chiar îmi pare rău dacă s-a simțit cineva într-o formă sau alta agresat de angajatul Guvernului care era în zona de presă. N-am încurajat niciodată nici agresivitatea verbală dar mai ales cea fizică împotriva nimănui și nu sunt de acord cu ea și nici împotriva jurnaliștilor. N-am cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât ceea ce este în fișa postului. Nici să mă apere mai mult decât este cazul, pentru că n-am de ce să fug de jurnaliști. N-am văzut ce s-a întâmplat în spatele meu, am ieșit direct din sală, am plecat înspre lift. Dacă vedeam ce se întâmplă, îi puteam atrage atenția să-i lase pe jurnaliști în pace.

În fiecare zi sunt nenumărați angajați într-o formă sau alta care țin de Guvern, din serviciile deconcentrate, care acționează indiferent prin ceea ce fac se pot identifica cu Guvernul. Dar necerându-i niciodată așa ceva, nu am vreo răspundere personală. Pot avea o răspundere morală.

Ceea ce i-am rugat azi pe colegi este să discute cât se poate de clar cu toți angajații care sunt în zona de interfață, ca să evităm astfel de situații și să ne asigurăm că pe viitor nu se mai întâmplă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul spune că „au fost niște obiceiuri pe care eu personal nu le-am încurajat niciodată”.

„De-a lungul anilor am venit la ședințele partidului sau la ședințe în special în clădirea Parlamentului. Era un val de jurnaliști care fugeau pe holuri după orice om să facă o declarație. Am evitat să fac astfel de declarații din mers în timp ce se fuge după tine.

Când am fost ales la Senat, am organizat o întâlnire informală cu toți jurnaliștii, i-am rugat, le-am explicat, am făcut conferințe de presă pe toate funcțiile pe care le-am deținut, am venit la interviuri, am răspuns la cele mai dificile întrebări, orice întrebări mi s-au pus, dar dacă unii oameni cu funcții din politică, premieri sau altele, au răspuns în modul ăsta pe holuri, am considerat că nu este o manieră în regulă, generează o senzație de dezordine totală.

Am preferat o discuție instituțională și la Senat și când am fost președinte interimar. Așa fac și la Guvern. Am respect pentru presă, pentru comunicare, dar forma asta haotică și dezordonată nu face decât să creeze această senzație”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.

Cancelaria premierului a inițiat procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă a angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, care a împins jurnaliști ce voiau să-i adreseze întrebări lui Ilie Bolojan în Palatul Parlamentului. A fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan reacționează după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților: „Sunt lucruri care nu depind de Guvern”
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: I-am spus ministrului Moșteanu să țină capul sus. Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre jaloanele PNRR și clemența CE: Comisia a sesizat buna credință a Guvernului și măsurile care au fost luate
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui Grindeanu. Ce spune despre CV-ul lui Moșteanu
presa
Cancelaria premierului a făcut o comisie pentru cercetarea disciplinară a ofițerului de presă care a împins jurnaliști în Parlament
Recomandările redacţiei
Sorin Oprescu la intrarea în sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1, in Bucuresti, joi, 30 iunie 2016.
Grecia respinge din nou extrădarea lui Sorin Oprescu. Fostului primar...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește...
guvern
Proiectul rectificării bugetare, publicat: fonduri sporite la...
sanctiuni rusia
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini...
Ultimele știri
România a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele au învins Croația
Avertizare de călătorie din partea MAE: Grevă generală în Italia
Universitatea Craiova a învins FSV Mainz în etapa a patra din Conference League
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Mită de 1,5 milioane de euro pentru întâlnirea cu premierul Bolojan ca să se răzbune pe o rudă: ”Trebuie să...
Adevărul
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a...
Playtech
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la...
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie
Newsweek
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...