Ilie Bolojan a declarat, joi, la Digi24, că incidentul în care un ofițer de presă al Guvernului a împins jurnaliști care încercau să-i pună întrebări premierului pe holul Parlamentului este „regretabil”. El spune că n-a încurajat niciodată agresivitatea și n-a cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât ceea ce este în fișa postului. Bolojan spune că nu are de ce să fugă de jurnaliști și că n-a văzut ce se întâmpla în spatele său. Totodată, liderul PNL afirmă că evită să facă declarații jurnaliștilor în mers. „Am respect pentru presă, dar forma asta haotică și dezordonată nu face decât să creeze această senzație de dezordine totală”, spune Bolojan.

„Este un incident regretabil. Chiar îmi pare rău dacă s-a simțit cineva într-o formă sau alta agresat de angajatul Guvernului care era în zona de presă. N-am încurajat niciodată nici agresivitatea verbală dar mai ales cea fizică împotriva nimănui și nu sunt de acord cu ea și nici împotriva jurnaliștilor. N-am cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât ceea ce este în fișa postului. Nici să mă apere mai mult decât este cazul, pentru că n-am de ce să fug de jurnaliști. N-am văzut ce s-a întâmplat în spatele meu, am ieșit direct din sală, am plecat înspre lift. Dacă vedeam ce se întâmplă, îi puteam atrage atenția să-i lase pe jurnaliști în pace.

În fiecare zi sunt nenumărați angajați într-o formă sau alta care țin de Guvern, din serviciile deconcentrate, care acționează indiferent prin ceea ce fac se pot identifica cu Guvernul. Dar necerându-i niciodată așa ceva, nu am vreo răspundere personală. Pot avea o răspundere morală.

Ceea ce i-am rugat azi pe colegi este să discute cât se poate de clar cu toți angajații care sunt în zona de interfață, ca să evităm astfel de situații și să ne asigurăm că pe viitor nu se mai întâmplă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul spune că „au fost niște obiceiuri pe care eu personal nu le-am încurajat niciodată”.

„De-a lungul anilor am venit la ședințele partidului sau la ședințe în special în clădirea Parlamentului. Era un val de jurnaliști care fugeau pe holuri după orice om să facă o declarație. Am evitat să fac astfel de declarații din mers în timp ce se fuge după tine.

Când am fost ales la Senat, am organizat o întâlnire informală cu toți jurnaliștii, i-am rugat, le-am explicat, am făcut conferințe de presă pe toate funcțiile pe care le-am deținut, am venit la interviuri, am răspuns la cele mai dificile întrebări, orice întrebări mi s-au pus, dar dacă unii oameni cu funcții din politică, premieri sau altele, au răspuns în modul ăsta pe holuri, am considerat că nu este o manieră în regulă, generează o senzație de dezordine totală.

Am preferat o discuție instituțională și la Senat și când am fost președinte interimar. Așa fac și la Guvern. Am respect pentru presă, pentru comunicare, dar forma asta haotică și dezordonată nu face decât să creeze această senzație”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.

Cancelaria premierului a inițiat procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă a angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, care a împins jurnaliști ce voiau să-i adreseze întrebări lui Ilie Bolojan în Palatul Parlamentului. A fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării.

