Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat, joi, într-o conferință de presă, că Guvernul va susţine în Parlament ca proiectul de reformă a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) să prevadă publicarea obligatorie a declaraţiilor de avere pe site-ul instituţiei.

Bolojan a precizat că proiectul privind incompatibilităţile şi reforma ANI a fost depus în Parlament de senatorul Cătălin Predoiu, ministru interimar al Justiţiei, şi urmează să fie dezbătut în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.

„Proiectul legat de incompatibilităţi a fost depus în Parlament. El a ajuns în forma în care a fost depus în trei etape. În primul rând, acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta şi la data la care domnul ministru Marinescu şi-a predat mandatul era un draft, o propunere de ordonanţă de urgenţă. (...) Imediat după preluarea mandatului de ministru interimar au avut loc aceste discuţii şi am avut un proiect, o propunere de proiecţie care prevedea, spre exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile şi anume obligativitatea asigurării transparenţei declaraţiei de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterii la Agenţia Naţională de Integritate. La fel cum am făcut şi la celelalte proiecte, am considerat că, înainte de a-l depune în Parlament, prin parlamentari, care au acest drept, este bine să avem discuţii, este bine să le trimitem la grupurile politice, la preşedinţii de partide care sunt interesaţi şi am discutat cu reprezentanţii partidelor, i-am contactat pe foştii miniştri dacă vor să facă propuneri, pentru că, teoretic, ştiau despre ce este vorba şi a început deci consultarea cu partidele”, a afirmat Bolojan, la o conferinţă de presă la Guvern.

El a adăugat că fostul ministru al Justiţiei, Radu Marinescu, i-a transmis iniţial lui Cătălin Predoiu că va formula observaţii asupra proiectului, însă acestea nu au mai fost trimise.

„Au participat la discuţii reprezentanţii a trei partide. În urma acestor discuţii, s-a finalizat proiectul, care a fost depus şi înregistrat în Parlament, cu mai multe modificări, unele care ţin de anumite aspecte, de clarificări punctuale, mai mult sau mai puţin importante, dar modificarea care, aşa cum ştiţi, a născut discuţii este cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituţiei a declaraţiei de avere. Guvernul va susţine în Parlament, în comisiile de specialitate în care se va discuta acest proiect, prin cei care reprezintă Guvernul, prin secretarii de stat, prin Ministerul Justiţiei, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declaraţiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituţiei”, a precizat Ilie Bolojan.

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Editor : Ș.R.