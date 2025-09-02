Ilie Bolojan a fost întrebat, marți seară, la Digi24, dacă exclude scenariul creșterii TVA anul acesta sau începutul anului viitor și dacă „ar da în scris” că această măsură nu va fi luată. Premierul a explicat că nu s-a pus această problemă, însă s-a discutat despre creșterea taxei pe valoare adăugată în domeniul Horeca, în funcție de o analiză care se va face în toamnă.

„Nu s-a pus această problemă. […] Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale de la 19 la 21%, a fost situația TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei Horeca, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească.

Am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul Horeca. Și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, a explicat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a fost întrebat dacă „ar da în scris” că nu va crește TVA-ul până la finalul anului, cu referire la promisiunea făcută de Nicușor Dan în campania electorală și ulterior încălcată.

„Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil. Ce trebuie înțeles: ca să putem trece peste această perioadă dificilă, ca să putem crea condiții pentru creștere economică, pentru dezvoltare, va dura o perioadă de șase luni de zile, probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri”, a răspuns premierul Bolojan.

