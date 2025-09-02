Ilie Bolojan, invitat la Digi24, de la ora 19.00

Premierul Ilie Bolojan vine azi la Digi24. Șeful Executivului va fi invitatul lui Claudiu Pândaru, de la ora 19.00.

Premierul Ilie Bolojan a susținut, în această dimineață, o conferință de presă, prima după ce și-a amenințat partenerii de coaliție, atât în discuții interne, cât și în mesaje publice, că își dă demisia dacă nu primește sprijin în reducerea numărului de angajați în primării. Tot astăzi, șeful Executivului va participa, alături de ceilalți lideri ai coaliției, la o întrunire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

