Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, întrebat despre o posibilă nouă nominalizare pentru funcția de premier, că PNL ar putea susține o astfel de variantă doar „dacă este cazul”. El a explicat că, în prezent, „aritmetica parlamentară” nu indică o susținere clară pentru un astfel de scenariu.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan i-a cerut ceva concret în întâlnirea de la Cotroceni, Bolojan a răspuns:

„Întotdeauna am discutat foarte deschis lucrurile, inclusiv din punct de vedere al unei perspective sau alta. În condițiile în care v-am spus, vom vedea într-un anunț public sau într-o discuție cu partidele o ofertă explicită, o variantă care se propune, vom lua în discuție această variantă și ne vom poziționa fără echivoc”.

Bolojan a fost întrebat și dacă ar accepta o posibilă renominalizare pentru funcția de premier și a afirmat că, după moțiunea de cenzură, PSD a reușit să formeze o majoritate împreună cu AUR și că „răspunderea este la ei să facă un guvern”.

El a adăugat că, însă, , „dacă nu pot proba acest lucru sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante”.

„Și PNL e un partid responsabil, care a dovedit că și anul trecut, într-o situație foarte dificilă, în care nu s-a înghesuit nimeni să fie premierul României, știind că nu are de luat decizii bune sau foarte bune, ci doar decizii dificile, am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare”.

„Da, asta este o variantă secundară cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal, inclusiv cu mine, dacă este cazul”, a mai spus Bolojan.

Premierul a mai afirmat că „o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară”, adăugând că „asta este aritmetica parlamentară”.

