Galerie Foto Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO

Întâlnirea premierului României, Ilie Bolojan, cu președintele Camerei Deputaților din Luxemburg, Claude Wiseler. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu președintele Camerei Deputaților din Luxemburg, Claude Wiseler, aflat în vizită oficială în România împreună cu o delegație parlamentară. Discuțiile au vizat situația de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor provocate de drone rusești care au căzut pe teritoriul NATO, dar și extinderea parteneriatului bilateral în domenii precum apărare, securitate cibernetică, logistică și tehnologie financiară.

Potrivit Executivului, discuțiile au evidențiat interesul Marelui Ducat de a-și extinde parteneriatul cu țara noastră. În prezent, Luxemburg este al nouălea cel mai mare investitor în România, iar colaborarea dintre cele două țări s-a dezvoltat în domenii precum securitate cibernetică, tehnologie financiară, logistică și apărare.

Președintele Wiseler a transmis că Luxemburg sprijină demersurile României pentru aderarea la OCDE și consideră acest obiectiv important.

„Un capitol important al discuțiilor l-a reprezentat situația de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor provocate de drone rusești care au căzut pe teritoriul NATO. Delegația luxemburgheză a arătat un interes sporit pentru evoluțiile de la granița estică a Alianței. Marele Ducat a majorat semnificativ bugetul pentru apărare și contribuie în România la Grupul de Luptă al NATO de la Cincu, urmând să continue sprijinul și pentru Centrul European de Instruire a piloților F-16 de la Fetești”, arată Guvernul în comunicatul oficial.

Întâlnirea premierului României, Ilie Bolojan, cu președintele Camerei Deputaților din Luxemburg, Claude Wiseler. Foto: gov.ro
În continuarea discuțiilor despre securitate, a fost abordată și relația cu Statele Unite. Prim ministrul Bolojan a evidențiat importanța parteneriatului cu Statele Unite pentru NATO și necesitatea unei repartizări echilibrate a responsabilităților între statele europene.

„O altă temă a dialogului a fost comunitatea românească din Luxemburg, bine integrată și activă în domenii precum cel bancar, medical, IT și educație. Premierul Ilie Bolojan a precizat că autoritățile române colaborează în mod constant cu cele luxemburgheze pentru gestionarea aspectelor care privesc cetățenii români din Luxemburg”, precizează Executivul.

La întrevederea de astăzi a participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim ministrului.

Editor : Ș.A.

