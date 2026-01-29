Live TV

atac rusesc asupra portului Ismail
Atacurile cu drone rusești au ucis trei persoane în Vilnyansk, au provocat incendii și pagube și au lovit infrastructura din Odesa sau clădiri din Krîvîi Rih. Foto: Profimedia Images

Rusia a atacat mai multe orașe ucrainene joi, 29 ianuarie, provocând incendii în Vilneansk, în regiunea Zaporojie, precum și pagube unor clădiri din orașele Odesa și Krîvîi Rih. Trei persoane au fost ucise, anunță Kyiv Post.

Forțele ruse au atacat cu drone sectorul rezidențial privat din Vilneansk. Atacul a provocat incendii și a distrus clădiri, potrivit șefului administrației militare regionale (OVA), Ivan Fedorov. Potrivit lui Fedorov, trei persoane au fost ucise.

„Șapte case private au fost avariate, iar una a fost distrusă. Echipele de salvare au stins incendiile dintr-o clădire rezidențială de 100 de metri pătrați și dintr-o conductă de gaz”, se arată în comunicat. DSNS a confirmat ulterior că numărul răniților a crescut la trei persoane.

Odessa a fost, de asemenea, lovită de drone. Potrivit șefului administrației militare locale, Serghei Lysak, o infrastructură din oraș a fost avariată.

„Toate serviciile orașului și transportul public funcționează normal. Muncitorii municipali continuă să se ocupe de consecințele vremii nefavorabile și ale atacurilor anterioare ale inamicului”, se arată în comunicat.

Dronele rusești au lovit și Krîvîi Rih, în regiunea Dnipropetrovsk – orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski. În urma atacului, o clădire cu un etaj și două mașini au fost avariate. Potrivit DSNS, pe lângă atacul asupra Krîvîi Rih, Rusia a lovit alte trei districte din regiunea Dnipropetrovsk.

Doi bărbați, în vârstă de 43 și 34 de ani, au fost răniți în comunitatea Mykolaiv din districtul Sinelnikov. O casă de cultură și o mașină au luat foc.

Mașini au luat foc și în comunitatea Bohdaniv din districtul Pavlohrad. O clădire a unei cafenele a luat foc în comunitatea Pishchansk din districtul Samar.

Potrivit Forțelor Aeriene, începând cu ora 18:00, pe 28 ianuarie, Rusia a atacat Ucraina cu 105 drone de atac, inclusiv de tip Shahed, Gerbera și Italmas, precum și alte drone. Aproximativ 70 dintre acestea erau drone de tip Shahed.

Atacul aerian a fost respins de aviație, unități de rachete antiaeriene, unități de război electronic, unități de sisteme fără pilot și grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

„Până la ora 8:30 dimineața, apărarea aeriană a doborât sau a suprimat 84 de drone inamice, inclusiv de tip Shahed, Gerbera și Italmas și alte drone, în nordul, sudul, centrul și estul țării”, se arată în raport.

În același timp, 18 drone de atac au lovit ținte în 7 locații.

Editor : C.A.

