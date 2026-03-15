Ilie Bolojan vorbește la Digi24 despre bugetul care urmează să fie dezbătut în Parlament, despre prețurile carburanților, situația coaliției, precum și despre aeronavele și militarii Statelor Unite dislocați la baza Mihail Kogălniceanu. „Orice chetuială trebuie acoperită de undeva – cineva pierde”, a spus premierul. „Le mulțumesc românilor că au înțeles costurile sociale, dar soluțiile magice sunt o minciună”. „Am încredere că în afară de jocuri de imagine, există oameni responsabili, care își dau seama că acest buget este maxim posibil”, mai crede Ilie Bolojan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan este sub presiune politică majoră. PSD cere 3,4 miliarde de lei pentru un pachet social inclus în buget, însă Ministerul Finanțelor spune că are disponibile doar 1,7 miliarde.

Miza este uriașă: amendamentele social-democraților ar putea trece la votul bugetului în Parlament chiar și cu voturile AUR, scenariu care deschide posibilitatea unei prime crize politice pentru noul executiv.

Principalele declarații:

Întotdeauna se adaugă o notă de plată suăplimentară. Acest buget a fost creionat când nu aveam un război, și avem acum fenomene pe care nu le putem evita – creștere a dobânzilor și preț la combustibil. Inflația va crește cu un ăprocent sau o jumătate de procent. Pot exista trubulențe pe dobânzi. Orice cheltuială suplimentară trebuie tratată cu prudență.

Dacă amendamentele sunt rezonabile, nu sunt probleme deosebite.

Cu cât lucrurile se liniștesc mai repede în Golf, cu atât lucrurile pot fi așezate.

Ce a făcut PSD azi e o acțiune politică.

Orice chetuială trebuie acoperită de undeva – cineva pierde.

PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR. Nu e o soluție care va aduce rezultate. La modul serios, trebuie să vedem de unde avem aceste resurse.

Când facem propuneri de amendamente, trebuie să fim conștienți de unde vin resursele.

Când PSD a propus pachetul, care a avut sume mai mari la început, am căutat să vedem de unde îl acoperim. La UE ni s-a spus că nu mai putem acoperi din fonduri europene.

Le mulțumesc românilor că au înțeles costurile sociale, dar soluțiile magice sunt o minciună.

1% pe cifra de afaceri creează grave probleme, au spus companiile cu care ama vut întâlniri. Când faci asta, nu mai vin companii mari și nu se mai dezvoltă companiile existente.

Am căzut de acord în Coaliție să scoatem această taxă, pentru a încuraja dezvoltarea economică. Am luat-o toți de comun acord. Și în compensație vom crește salariul minim. E anormal să vii cu o asemenea minciună, dacă ai fost în decizie.

Cu toții am căzut de acord să punem o contribuție la sănătate. Dcaă nu există niște taxe, ne împrumutăm și cădem în cap. Dacă vrem să reddresăm lucrurile, nu putem să fim populiști.

Chestiunea legate de mame – am discutat acest lucru. Avem doi ani de zile concediu de maternitate și 70% indemnizație. În Germania e mai puțin. Și eu mi-aș dori să fie 100%

Am încredere că în afară de jocuri de imagine, există oameni responsabili, care își dau seama că acest buget este maxim posibil.

Dl ministru Nazare a notificat toti miniștri vă rog să ne săuneți unde economisiți și toate economiile pe care le facem le ducem la alte componente. Și un singur minister a anunțat că are o mică economie, cred că energia. Dar toate celelalte ministere au cerut bani in plus.

(PSD încearcă să scape de Bolojan) După ce se votează acest buget, vom putea face comentarii și atunci vom putea discuta pe tema asta. În condiții normale, ca să poți da rezultate, ai nevoie de bugete construite pe baze reale.

(există posibilitate de alte majorări în 2026) În construcția bugetului ne bazăm pe măsurile care au fost adoptate până acum, pe îmbunătățirea încasărilor, și era o prognoză de relativă stabilitate. Nu-mi doresc să ajungem în astfel de situații.

(despre benzină și motorină-am putea avea o criză în România) În momentul acesta și în perioada următoare, nu. Mă văd mâine cu dl Alfred Stern. Actualele turbulențe de pe piață s-ar putea transforma într-o criză.

Motorina e un produs deficitar a avut o creștere mult mai mare, în timp ce benzina e sub creșterea țițeiului. Presiunea în Europa și România e pe motorină.

Creșterea de prețuri în România e mult mai mică decât la cotațiile internaționale.

Am adoptat schema de sprijin pentru transportatori. Vom face asta și pentru agricultori.

Dacă ai resurse interne cum este la gaz, formula de plafonare are logică și are rezultate. Dacă nu este producție internă și vii cu plafonare, riști să ai probleme legate de relația cu UE, infringement.

În momentul în care prețul va continua să crească, vom interveni.

(concedieri Dacia) Orice reducere de capacitate de producție, orice pierdere de comenzi, înseamnă scăderi, locuri de muncă în minus.

Una dintre probleme noastre e că piata de energie funcționează la niște prețuri mai mari decât ar putea funcționa în condiții normale. Asta pentru că am luat niște decizii greșite, am tolerat scumpirea intenționată.

Am intervenit asupra salariilor, dar nu suficient.

Doamna Gheorghiu are niște obiective cu companiile care au pierderi. La CFR e foarte greu să faci performanță, acolo e o oarecare înțelegere. În alte companii nu au motive.

Cine nu este mulțumit de buget poate depune amendamente.

Când am făcut această coaliție, tot ce am facut este în programul de guvernare. Nu e vorba de orientări de stânga sau de dreapta. Dacă nu am fi guvernat cum am făcut-o în ultimii ani, nu am fi ajuns aici.

Nu există o garanție că măsurile pe care le-am adoptat vor fi respectate de un alt guvern. Dar nu mai putem contiua așa. Cine va veni se va lovi de această realitate. E ușor să faci declarații.

În legătură cu mama mea, nu am știut de interviu. Asta e situația. Mai discut cu ea în contracdictoriu, dar a trimis doi băieți de la țară la facultate. Nu mi-a picat bine. Ea din politețe nu i-a scos din „ocol”.

Despre Olguța Vasilescu și declarațiile acesteia în legătură cu mama: Fiecare primar ar trebui să se ocupe de probleme localității și mai puțin de un vârstnic.

Primăriile vor primi anul acesta mai mulți bani decât anul trecut.

Creșterea impozitelor trebuia făcută de 3 ani de zile, dar s-a tot amânat.

Am evitat să generăm niște așteptări. Dacă acest buget se adoptă într-o variantă rezonabilă, partea de fonduri europene este importantă, atragerea de investiții, sunt convins că românii pot să facă performanță în România.

Din a doua jumătate a anului lucrurile se vor reașeza și va începe componenta de relansare economică. Trebuie să fim consecvenți.

