Ilie Bolojan anunță o scădere a deficitului cu peste 40%. „Este calea spre însănătoșire”

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în primele 5 luni ale anului, potrivit execuției bugetare. Șeful Executivului susține că este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce îşi permite.

Ilie Bolojan a arătat că față de aceeași perioadă a anului trecut, deficitul s-a redus de la 64 de miliarde de lei la 36 de miliarde de lei anul acesta.

„Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată. Este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce își permite”, a transmis, sâmbătă, premierul interimar pe Facebook.

El a comparat corecția deficitului cu tratarea unei boli.

„Corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli. Ca să-ți fie bine și să te însănătoșești, în prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire. În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcționa resursele spre dezvoltare, prosperitate și servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului. Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid.”, a mai precizat Ilie Bolojan.

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Editor : A.P.