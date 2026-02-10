Live TV

Ilie Bolojan: „Reducerile de personal nu sunt făcute cu barda”. Funcționarii pot lucra cu jumătate de normă în două comune

Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la întâlnirea cu primarii de comune, că reducerile de personal din administrația locală vor fi făcute diferențiat, în funcție de populație și volumul de muncă, și nu „cu barda”. Șeful Guvernului a susținut inclusiv varianta în care un funcționar poate lucra cu jumătate de normă în două comune alăturate și a cerut o legătură clară între sumele primite de la bugetul de stat și gradul de colectare a impozitelor locale.

Legătura dintre banii de la stat și încasarea impozitelor

Ilie Bolojan a afirmat, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, organizată la Palatul Parlamentului, că va susține întotdeauna condiționarea cotelor defalcate de performanța administrațiilor locale în colectarea taxelor.

„Trebuie să existe o legătură între cotele defalcate care vin de la nivel guvernamental către bugete locale și gradul de încasare al impozitelor. Este anormal ca, după ce prin acest pachet se vor crea toate posibilitățile să vă îmbunătățiți gradul de încasare, să nu existe o legătură între banii transferați de la bugetul de stat și performanța unei administrații locale”, a declarat premierul.

Acesta a avertizat că lipsa unei astfel de corelări înseamnă acceptarea unor grade scăzute de colectare care nu au cauze obiective, ci țin de performanța administrației.

Reduceri de personal „calculat, nu mecanic”

Șeful Executivului a insistat că măsurile privind personalul din primării nu vor fi aplicate uniform.

„Aceste reduceri nu sunt făcute cu barda. Țin cont de numărul de locuitori, de încărcarea de responsabilitate și de realitatea din multe localități mici, unde anumite posturi nu pot fi încărcate 100%”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că, în unele cazuri, soluția poate fi partajarea personalului între comune apropiate. „Dacă oamenii pot lucra cu jumătate de normă, nu văd niciun fel de problemă ca, în două comune alăturate, să nu poți partaja un funcționar, astfel încât serviciile pentru cetățeni să fie la fel de bune, dar la un cost mult mai mic”, a adăugat el.

Dezechilibrele dintre urban și rural

Ilie Bolojan a abordat și problema dezechilibrelor dintre mediul urban și rural, cu referire la lipsa personalului medical. Premierul a susținut ideea unei obligații față de stat pentru absolvenții de medicină care au fost școlarizați pe bani publici.

„Dacă beneficiezi de o pregătire medicală plătită de statul român, ai o obligație față de țara asta. Cel puțin câțiva ani trebuie să lucrezi în România”, a declarat premierul.

El a subliniat că aplicarea acestei măsuri ar putea reduce discrepanțele actuale, în condițiile în care mii de absolvenți de medicină ajung să nu lucreze în sistemul public, iar zonele rurale și orașele mici rămân fără medici.

„Pentru asta trebuie să avem curajul să luăm decizii care uneori nu sună bine și să distribuim o parte din medicii noștri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat și în urbanul mic”, a mai spus Ilie Bolojan.

