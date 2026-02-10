Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că lucrurile în administraţia locală şi cea centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum şi a explicat că avem nişte deficite foarte mari pe care guvernele s-au angajat să le corecteze.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că „era o chestiune de respect” din partea sa să participe la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor, având în vedere că a fost primar şi preşedinte de Consiliu Judeţean.

„Vă asigur de respectul meu, ştiind cât de dificil este să gestionezi problemele unor comunităţi cu resurse reduse. Cred că trebuie să plecăm de la o realitate: că lucrurile în administraţie (...) nu vor mai putea fi cum eram obişnuiţi până acum”, a afirmat premierul, adăugând că „avem nişte deficite foarte mari, pe care guvernele noastre s-au angajat să le reducă”.

Când premierul Ilie Bolojan a spus că, în România, 80% din banii primăriilor vin de la bugetul de stat, mai mulți primari din sală au reacționat și au strigat: „Nu e adevărat!”.

Șeful Guvernului și-a continuat discursul și a subliniat că administrația locală trebuie să demonstreze că poate deveni mai eficientă în actuala formulă.

Plecând de la aceste date de necontestat, trebuie să vedem ce e de făcut în perioada următoare. Anul trecut și anul acesta sunt ani determinanți pentru administrația publică locală. Trebuie să dovedim cu toții că, în actualele structuri, putem fi mai performanți, mai eficienți sau, dacă nu reușim, se va ajunge, într-o formă, la o reformă a administrației, ceea ce va însemna reducerea numărului de comune. Ori lucrăm împreună, ori e o problemă de timp până vom ajunge acolo.

Premierul a vorbit apoi despre pachetul legislativ destinat administrației publice, despre care spune că ar urma să aducă mai multe avantaje autorităților locale.

„Acest pachet al administrației, care trebuie adoptat până săptămâna viitoare, aduce multe beneficii. Sunt foarte multe măsuri bune, care vă întăresc capacitatea de a planifica, disciplina în construcții, de a genera politici publice. De această capacitate va depinde schimbarea României. Schimbarea se face prin fiecare dintre dumneavoastră. Puteți să vă schimbați comunitățile. Acest pachet conține și reduceri de personal, dar acolo unde personalul depășește limitele care vor fi stabilite”.

În opinia sa, administrațiile locale pot funcționa fără dificultăți dacă își optimizează activitatea.

„Fiecare administrație din România poate să funcționeze fără probleme, astfel încât să avem o administrație în serviciul cetățenilor.”

Ilie Bolojan a insistat asupra urgenței adoptării măsurilor.

„Acest pachet este important și trebuie pus în practică cel târziu săptămâna viitoare.”

Premierul a abordat și tema taxelor locale, explicând că nivelul actual nu mai este sustenabil.

Nu mai putem să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că ponderea veniturilor din impozitele pe proprietate este de 0,55% din PIB, în timp ce media Uniunii Europene este de 1,85%. Nu mai putem merge cu aceste impozite, evident. Nu suntem încântați că trebuie să plătim taxe în plus, dar trebuie explicat de ce nu mai putem merge în această formulă.

El a anunțat și eliminarea unor facilități fiscale.

„Avem o grămadă de excepții și am luat decizia de a elimina excepțiile și de a crește taxele.”

Totodată, mecanismul de stabilire a taxelor locale ar urma să fie schimbat.

Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat de anul viitor. Aceste venituri suplimentare încasate sunt venituri ale administrației publice locale și vor rămâne la dumneavoastră. În ceea ce privește sumele de transfer, trebuie să precizăm că există autorități locale în România care, datorită unei moșteniri, au o economie mai puternică și venituri pe cap de locuitor mai mari față de majoritatea veniturilor din alte localități. Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară.

Premierul a avertizat că resursele bugetare pentru transferuri nu mai sunt la nivelul anilor trecuți, în contextul unui volum mare de investiții.

„Capacitatea de a asigura la fel de multe fonduri de transfer ca în anii trecuți nu mai există. Anul acesta este un an de vârf al investițiilor: avem PNRR, peste 20 de miliarde de euro, avem programele locale prin CNI, Anghel Saligny, alte programe dezvoltate prin ministere. Trebuie să vorbim foarte corect și foarte deschis: capacitatea de a deschide noi investiții este foarte scăzută”.

Referindu-se la proiectele aflate deja în derulare, Bolojan a spus că prioritatea este finalizarea lor.

„La CNI avem 1.200 de investiții, cu un cuantum general de 12,5 miliarde de euro, cifre aproximative. Ne trebuie cinci ani ca să le terminăm pe cele care sunt începute, nu putem deschide altele. Trebuie să finalizăm ce avem în stadii avansate.”

În încheiere, premierul a transmis că autoritățile trebuie să evite promisiunile imposibil de respectat. „Nu creăm așteptări care nu pot fi onorate. Vă asigur de respectul meu și de o colaborare corectă cu administrația publică locală din România.”

Bolojan a fost prezent, marţi, la dezbaterea cu tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România.

Editor : B.E. | Ș.A.