Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că fără pachetul doi de măsuri fiscale riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare. „Dacă vom face doar un pachet cum a fost primul sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost”, a avertizat el.

„Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situația în care nu am conștientizat practic situația dificilă în care ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp, nu mai avem bani să finanțăm cu sume atâta de mari toate autoritățile locale din România. De la bugetul de stat nu mai există această finanțare și trebuie să avem autorități locale mai eficiente, aceasta este realitatea.

Noi am scăpat, noi am scăpat de indicatorul de rating în luna iulie, pentru că și atunci au fost companiile de rating și a fost o inflexiune în evaluarea României, dar dacă nu adoptăm acest pachet din nou vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură aici. Degeaba ai crescut niște taxe, dacă nu acoperi găurile negre care sunt în economie, degeaba ai făcut un singur pas, dacă n-ai făcut toți pașii necesari ca să treci această punte a dificultăților”, a declarat Bolojan.

„Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost și efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare, datorită presiunilor financiar mari din această toamnă. (...)

Fără alte măsuri complementare și pachetul doi pe care trebuie să le luăm în continuare, riscul ca în toamnă, de exemplu, când există evaluarea în octombrie la Consiliul Minister de Finanțe, să fie negativă este destul de mare și eu, cât timp sunt premier, încerc să fac tot ceea ce ține de mine pentru a evita situații de genul acesta”, a adaugat el.

„Pachetul 2 de măsuri fiscale nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii”

Întrebat de ce întârzie pachetul doi și când va fi adoptat, Ilie Bolojan a explicat:

„Pachetul doi este o continuare a primului pachet, el are cinci elemente importante. Sunt două zone care practic sunt zone structurale, cum sunt propunerile de reformă în sănătate și în administrația publică locală, cu impact structural cu impact mare pe cheltuieli importante, pe zone importante și de asemenea celelalte trei care vin să corecteze nedreptăți și să creeze condiții mai bune pentru încasarea impozitelor, care înseamnă legislația privind pensionarea magistraților, în așa fel încât să întrerupem pensionarea la 48 de ani și acordarea unor pensii care sunt la nivelul salariilor, lucruri care nu sunt acceptate nicăieri nici din punct de vedere al vârstei de pensionare, nici al cuantumului pensiei, deci se corectează o nedreptate care trenează de ani de zile.

A doua componentă aici este partea de limitare a câștigurilor în companiile de stat, reducerea numărului de membri în Consiliile de Administrație și îmbunătățirea indicatorilor de performanță în așa fel încât aceste companii să fie administrate mai bine, iar a treia componentă este de fiscalitate, de insolvențe, dintre care o parte din elemente le-a anunțat astăzi domnul ministru al Finanțelor, care vin să rezolve probleme care s-au acumulat în timp.

Tot acest pachet este pachetul doi, dat fiind complexitatea lui, dat fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere în termeni reali și eu sper că cel mai târziu până la finalul lunii acesteia, cu toate întârzierile pe care adevărat că le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat”, a spus premierul României.

Editor : C.L.B.