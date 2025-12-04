În plină criză a apei, ministrul Mediului vine la Digi24, de la ora 21:00

Cine e responsabil pentru că mai mult de 100.000 de oameni din Câmpina și alte 13 localități nu au apă de aproape o săptămână?

Cine a știut de pericol și nu a făcut nimic? Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, la Jurnalul de Seară.

Pe măsură ce timpul trece, iar criza apei se adâncește, semnele de întrebare privind ce s-a întâmplat la barajul de la Paltinu devin tot mai numeroase. Șefii instituțiilor publice angajate într-un nesfârșit lanț al slăbiciunilor care a dus la eșecul major al unei operațiuni tehnice banale dau vina unul pe altul, iar tentativele de pasare a responsabilității s-au împrăștiat ca focul și pentru politicieni.

Cine va plăti, până la urmă, pentru seria de gafe și greșeli care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă de aproape o săptămână? Când vor avea oamenii din nou apă la robinet? Cum poate fi împiedicată această criză să nu devină una și mai mare care să afecteze sistemul energetic național? Ministrul Mediului vine în această seară la Digi24 de la ora 21:00.

