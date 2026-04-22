Întâlnire PNL – UDMR. Kelemen Hunor: „Indiferent ce se întâmplă mâine-poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe"

Kelemen Hunor, președintele UDMR
O delegație a PNL s-a întâlnit cu una a UDMR, astăzi, pentru a discuta despre situația politică. Kelemen Hunor a declarat că partidul său rămâne în echipa de guvernare. Premierul Bolojan a spus că prioritatea este asigurarea proiectelor în derulare.

„Am discutat despre situația politică și am ajuns la următoarea concluzie: indiferent ce se întâmplă mâine-poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe. Noi rămânem în echipa de guvernare și în perioada următoare încercăm să facem treaba cât de bine se poate în condițiile date, dar importanta ar fi pe termen mediu, pe termen lung, să se găsească o soluție pentru un guvern majoritar cum a fost pentru a asigura guvernare a țării”, a spus președintele UDMR Kelemen Hunor. „Nu vorbesc eu de stabilitate, că este un termen mult prea uzat, dar până la urmă noi ne-am asumat acum un an de zile, în mai anul trecut, să guvernăm împreună pentru a rezolva problemele cele mai importante, de la deficit până la PNRR, de la SAFE până la alte investiții și de a echilibra bugetul. Deci vom continua, sigur, în zilele următoare. Noi mergem la consultări imediat la domnul președinte și de acolo iarăși o să fac o declarație după consultări și mulțumesc că domnului premier că au venit la aceste discuții”,a fost mesajul liderului UDMR.

Bolojan: „Am convenit să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân”

„Am discutat despre funcționarea guvernului în această situație ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage și am convenit ca în această situație să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate și derulate în continuare și, de asemenea, să susținem proiectele care sunt importante pe agenda guvernamentală în perioada următoare. E vorba în principal de proiectele care țin de PNRR, pentru că aici, așa cum am mai precizat, trebuie să respectăm jaloanele care înseamnă reforme și jumătate din acestea țin efectiv de Guvern și e nevoie ca în următoarele săptămâni să închidem aceste proceduri pentru a putea asigura finanțarea pe proiectele importante la infrastructură, la autostrăzi, la școli, la spitale și pentru fiecare comunitate. Vă vom ține la curent, funcție de evoluția evenimentelor, încercând să asigurăm funcționarea în condiții cât mai normale posibil a Guvernului”.

