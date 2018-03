Ionuț Mișa, viitorul șef al ANAF

Ministrul Finanțelor a înaintat premierului Viorica Dăncilă propunerea ca la șefia Agenției Naționale de Administrare Fiscală să fie numit fostul ministru Ionuț Mișa.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Ministrul Eugen Teodorovici a refuzat să explice, miercuri, în Parlament, motivele pentru care l-a propus pe fostul ministru de Finanțe Ionuț Mișa la șefia ANAF.

„Vom discuta despre toate aceste elemente, inclusiv argumentele acestei decizii, în momentul în care apare în Monitorul Oficial”, a declarat ministrul de Finanțe.

Întrebat dacă propunerea de numire îi aparține sau nu, Teodorovici a evitat răspunsul: „Toate explicațiile, argumentele pe acest subiect - Ionuț Mișa la ANAF - vor fi date...”.

Rugat să explice de ce consideră că fostul ministru de Finanțe este bun pentru șefia ANAF, Teodorovici a refuzat: „Haideți să discutăm în momentul în care în Monitorul Oficial apare o decizie de numire”.

„Nu fac o propunere ca să mă aflu în treabă. (...) Știți că răspund la toate întrebprile și nu mă feresc de nicio întrebare sau niciun răspuns. Dar, rugămintea este să așteptați”, a mai spus Teodorovici, adăugând că el nu mai are la ce să se gândească, din moment ce a înaintat propunerea premierului Viorica Dăncilă.

„Când faci o astfel de propunere ți-o asumi (...), înseamnă că ești de acord cu ea”, a mai spus Teodorovici.

Ministrul de Finanțe a precizat și că, după instalarea în funcție, noua conducere a ANAF va avea la dispoziție „un timp foarte scurt, o săptămână de zile maximum” pentru a prezenta „un plan de măsuri foarte clar și asumat”. Planul ar trebui să acopere toate zonele de care ANAF este responsabil, de la Vamă la controlul marilor averi.

Anunțul propunerii de numire a lui Ionuț Mișa a venit după ce, pe surse, s-a afla că peste 20 de șefi din ANAF, începând cu președintele Agenției, Mirela Călugăreanu, ar fi fost demiși.

După ce informațiile privind demiterile au apărut în presă, Eugen Teodorovici a avut o întâlnire cu președintele PSD, Liviu Dragnea, în biroul acestuia de la Camera Deputaților.

În trecut, pe când Mișa era ministru de Finanțe, iar Teodorovici, președinte al Comisiei de buget-finanțe din Senat, primul a fost ținta mai multor critici.

În octombrie 2017, întrebat dacă Ionuț Mișa trebuie remaniat, Teodorovici a răspuns: „Eu spun clar că da. Este nevoie. Și nu e o chestiune personală neapărat, și chiar dacă este... Este totuși ministru de Finanțe. Este cea mai importantă poziție într-un Guvern. În orice Guvern într-o țară normală ministrul de Finanțe este mâna dreaptă a primului ministru. Nu poți să vii să declari o dată ceva, a doua zi să schimbi sau chiar să fii contrazis de primul ministru. Mediul economic, contribuabilii se uită la tine ca ministru de Finanțe. Au nevoie de declarații ferme, au nevoie de încredere la nivelul Guvernului. Până acum nu am văzut decât contrariul”, a spus Eugen Teodorovici.

„E cineva care are aprecieri la adresa domniei sale? Eu nu am auzit în mod public. Probabil dacă discută dânșii (cei din Coaliție - n.r.) într-un birou undeva, nu avem cum să știm. Eu, cel puțin, ca fost ministru de Finanțe, ca membru al Parlamentului, ca român nu am văzut nimic pozitiv în ceea ce a făcut de când este ministru. Chiar și vizavi de bănci (...) că se comportă incorect pe piață. Băncile aplică o lege. Dacă vrem să aibă alt comportament, modificăm legea. Nu am văzut nimic în acest sens la nivelul Ministerului de Finanțe. Mai mult decât atât, când era subordonat domnul Mișa Ministerului de Finanțe și răspundea de marii contribuabili nu îmi amintesc să vină la mine cu vreo propunere când eram ministru, în sensul că se întâmplă multe lucruri neplăcute în zona de sistem bancar, că este vreo propunere în a modifica cadrul legislativ existent la acea vreme. Atunci fie nu știa, fie știa lucrurile pe care astăzi le blamează și nu a vrut să le spună. Deci a mers mai departe cu ceea ce se întâmpla”, a spus Teodorovici.