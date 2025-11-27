Ionuț Moșteanu a absolvit anii III și IV într-un singur an universitar. Legea le permitea acest lucru „studenților excepționali”

În continuarea scandalului legat de CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, Universitatea Bioterra a clarificat pentru Digi24.ro dilema legată de anii de studiu parcurși de acesta, atunci când era student. Reamintim că în CV-ul ministrului apar trei ani de studiu la Bioterra, pe diploma publicată de acesta apar cinci ani, iar Universitatea subliniază că Moșteanu a studiat între 1995 și 1999, ceea ce ar însemna patru ani universitari.

De pe diploma publicată pe 27 noiembrie de ministru, reiese că Ionuț Moșteanu a finalizat specializarea „inginerie managerială” cu o durată a studiilor de cinci ani. Detalii, aici.

Digi24.ro a verificat aceste informații publicate de Ionuț Moșteanu cu conducerea Universității Bioterra.

„Domnul Mosteanu Liviu Ionut, a participat in intervalul 1995-1999 (nu 1996-1999 - n.r. În CV-ul actual al ministrului Apărării), la cursurile Facultatii de Inginerie si Management Agroturistic, specializarea Inginerie Manageriala”, se arată într-un răspuns transmis pentru Digi24.ro de conducerea Universității Bioterra pe 1 iulie.

Din acest răspuns reiese, practic, că Ionuț Moșteanu a participat la cursurile Bioterra timp de patru ani universitari: 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 și 1998-1999.

Ar mai fi important de menționat că CV-ul postat de Ionuț Moșteanu imediat după ce a intrat în Parlament conține informația că ar fi participat la cursurile Bioterra între 1996 și 1999;

Potrivit unui răspuns transmis de Bioterra ulterior publicării articolului inițial, reiese că Ionuț Moșteanu a făcut anii III și IV în același an, între 1997 și 1998.

Legea 84/1995, invocată de Universitatea Bioterra, conținea un singur articol care se referă la cumularea anilor de studiu.

„(2) Elevii şi studenţii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale pot promova doi ani de studii într-un an şcolar sau universitar”, se arată în Articolul 16 al Legii 84/1995.

