Noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că unul dintre obiectivele strategice ale Kievului este „uciderea a 50.000 de ruși pe lună”, afirmând că pierderile armatei ruse din prezent sunt documentate și că presiunea asupra forțelor Moscovei este în creștere, potrivit Kyiv Independent.

Ucraina își propune să „ucidă 50.000 de ruși pe lună”, a declarat noul ministru al apărării al țării, Mihailo Fedorov, în cadrul unei întâlniri cu presa. Prezentându-și planul pentru noul său mandat, Fedorov a spus că are două priorități, prima fiind „managementul”.

„Managementul trebuie construit în jurul celor capabili să atingă obiectivele stabilite. Dacă oamenii nu demonstrează rezultate măsurabile, nu pot rămâne în sistem”, a spus el. „Al doilea obiectiv strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună”.

„Luna trecută au fost uciși 35.000; toate aceste pierderi sunt verificate pe înregistrări video. Dacă ajungem la 50.000, vom vedea ce se va întâmpla cu inamicul. Ei privesc oamenii ca pe o resursă, iar lipsurile sunt deja evidente”, a mai declarat Fedorov.

Moscova și Kievul raportează rareori în mod oficial propriile pierderi. Ucraina estimează că pierderile totale ale Rusiei de la începutul războiului la scară largă au depășit 1.200.000 de oameni.

În pofida pierderilor masive, Rusia a reușit să obțină unele avansuri marginale pe linia frontului din Ucraina, întrucât își poate compensa pierderile prin recrutarea de noi soldați pe bază de contract. DeepState a raportat că forțele ruse au ocupat în 2025 aproximativ 4.336 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, reprezentând mai puțin de 1% din suprafața țării.

La rândul său, Kievul se confruntă cu deficite de personal din ce în ce mai grave, în special în rândul unităților de infanterie care mențin linia frontului.

Fedorov a declarat pe 14 ianuarie că două milioane de ucraineni sunt căutați pentru evitarea mobilizării, iar alți 200.000 de soldați sunt absenți fără permisiune oficială (AWOL), în condițiile în care unitățile de infanterie se luptă să acopere pierderile grele.

La data de 17 ianuarie, Statul Major General al Ucrainei estima că Rusia a pierdut 1.225.590 de militari în Ucraina de la începutul războiului, la 24 februarie 2022, cifră care include răniți, morți și dispăruți. Aceste date sunt, în linii mari, în concordanță cu estimările agențiilor de informații occidentale.

Parlamentul Ucrainei l-a confirmat pe Fedorov în funcția de ministru al apărării la 14 ianuarie. Anterior, Fedorov a ocupat funcțiile de vicepremier și ministru al transformării digitale, înainte de a-l înlocui pe Șmîhal. Acesta din urmă a condus Ministerul Apărării timp de mai puțin de șase luni.

Sub conducerea lui Fedorov, Ministerul Transformării Digitale a coordonat mai multe proiecte, inclusiv producția de drone. De asemenea, el a jucat un rol-cheie în lansarea proiectului Brave1, care conectează ministerul său cu Ministerul Apărării pentru a avansa dezvoltarea tehnologiilor militare.

