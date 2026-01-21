Live TV

Ucraina își propune să „ucidă 50.000 de ruși pe lună”: Declarație dură a noului ministru al apărării privind obiectivele războiului

Data publicării:
Mihailo Fedorov.
Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia Images

Noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că unul dintre obiectivele strategice ale Kievului este „uciderea a 50.000 de ruși pe lună”, afirmând că pierderile armatei ruse din prezent sunt documentate și că presiunea asupra forțelor Moscovei este în creștere, potrivit Kyiv Independent.

Ucraina își propune să „ucidă 50.000 de ruși pe lună”, a declarat noul ministru al apărării al țării, Mihailo Fedorov, în cadrul unei întâlniri cu presa. Prezentându-și planul pentru noul său mandat, Fedorov a spus că are două priorități, prima fiind „managementul”.

„Managementul trebuie construit în jurul celor capabili să atingă obiectivele stabilite. Dacă oamenii nu demonstrează rezultate măsurabile, nu pot rămâne în sistem”, a spus el. „Al doilea obiectiv strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună”.

„Luna trecută au fost uciși 35.000; toate aceste pierderi sunt verificate pe înregistrări video. Dacă ajungem la 50.000, vom vedea ce se va întâmpla cu inamicul. Ei privesc oamenii ca pe o resursă, iar lipsurile sunt deja evidente”, a mai declarat Fedorov.

Moscova și Kievul raportează rareori în mod oficial propriile pierderi. Ucraina estimează că pierderile totale ale Rusiei de la începutul războiului la scară largă au depășit 1.200.000 de oameni.

În pofida pierderilor masive, Rusia a reușit să obțină unele avansuri marginale pe linia frontului din Ucraina, întrucât își poate compensa pierderile prin recrutarea de noi soldați pe bază de contract. DeepState a raportat că forțele ruse au ocupat în 2025 aproximativ 4.336 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, reprezentând mai puțin de 1% din suprafața țării.

La rândul său, Kievul se confruntă cu deficite de personal din ce în ce mai grave, în special în rândul unităților de infanterie care mențin linia frontului.

Fedorov a declarat pe 14 ianuarie că două milioane de ucraineni sunt căutați pentru evitarea mobilizării, iar alți 200.000 de soldați sunt absenți fără permisiune oficială (AWOL), în condițiile în care unitățile de infanterie se luptă să acopere pierderile grele.

La data de 17 ianuarie, Statul Major General al Ucrainei estima că Rusia a pierdut 1.225.590 de militari în Ucraina de la începutul războiului, la 24 februarie 2022, cifră care include răniți, morți și dispăruți. Aceste date sunt, în linii mari, în concordanță cu estimările agențiilor de informații occidentale.

Parlamentul Ucrainei l-a confirmat pe Fedorov în funcția de ministru al apărării la 14 ianuarie. Anterior, Fedorov a ocupat funcțiile de vicepremier și ministru al transformării digitale, înainte de a-l înlocui pe Șmîhal. Acesta din urmă a condus Ministerul Apărării timp de mai puțin de șase luni.

Sub conducerea lui Fedorov, Ministerul Transformării Digitale a coordonat mai multe proiecte, inclusiv producția de drone. De asemenea, el a jucat un rol-cheie în lansarea proiectului Brave1, care conectează ministerul său cu Ministerul Apărării pentru a avansa dezvoltarea tehnologiilor militare.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați în războiul din ucraina
Tensiunile privind Groenlanda blochează acordul economic de după război pentru Ucraina. „Trump a depășit o linie roșie” (FT)
putin
Ciudata listă neagră a lui Putin cu „dușmanii Rusiei”. România, și ea prezentă (La Razon)
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație condusă de Rusia. „De jure suntem încă acolo”
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Cele trei motive pentru care Ucraina nu va trimite trupe în Groenlanda
radu miruta la o sedinta
Miruţă, atac la PSD: Suntem în sfârşit pe un drum mai corect pentru buget. Vom reuşi deplin după ce înlocuim pilele cu meritocraţia
Recomandările redacţiei
BNR
Surse Digi24: Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională. Discuții...
Donald Trump
De la „America Prima” la „America Singură”: Ambițiile expansioniste...
nacnote de 100 de lei pe o masa
Impozitarea progresivă a revenit în discuție. De ce spun specialiștii...
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Trump caută o soluție „decisivă” pentru Iran: „Dacă mi se întâmplă...
Ultimele știri
Un marinar de 36 de ani a dispărut de pe o barjă care navighează pe Dunăre. Colegii lui au alertat pompierii
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
Reuniunea G7 planificată de Franța, amânată pentru săptămâna viitoare. „Avem dezacorduri profunde cu SUA”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brooklyn Beckham, pus la zid după declarațiile explozive: „Fără părinți, ar fi fost un simplu angajat la...
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului...
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Cum poți să schimbi furnizorul de energie electrică în 2026 dacă ai găsit un preţ mai mic la curent
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Mara Wilson, vedeta din „Matilda”, trage un semnal de alarmă despre AI: „Niciun copil nu ar trebui să treacă...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Vacile sunt mai inteligente decât credem. Biologii austrieci au dovedit că sunt capabile să folosească unelte
Film Now
Gwyneth Paltrow, la un pas să refuze rolul care i-a adus Oscarul. Adevărul despre despărțirea de Brad Pitt
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”