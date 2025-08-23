Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuț Stroe, acuză o campanie de dezinformare la adresa României, purtată de actori care „servesc Moscovei”, cu scopul de a afecta relația de încredere dintre România și Statele Unite. El dă exemple de mesaje care vin din partea unor entități care „lucrează pentru agenda Rusiei”.

„În ultimele zile, propaganda dezinformării politice a inundat spațiul public cu narațiuni toxice privind relația României cu Statele Unite. Analiza atentă a acestora arată trei lucruri esențiale:

Există o campanie sistematică menită să decredibilizeze parteneriatul strategic România - SUA.

Se încearcă iritarea opiniei publice românești față de America, mizând pe emoții și suspiciuni.

Tema „anulării alegerilor prezidențiale din 2024” continuă să fie instrumentalizată politic, tocmai pentru a eroda și mai mult încrederea – deja fragilă – în instituțiile statului”, a scris Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, într-un mesaj pe Facebook.

El a dat și exemple de dezinformări vehiculate în spațiul public, spunând că unele întâlniri instituționale româno-americane au fost interpretate ca dovezi ale crizei de încredere între cele două țări.

„În spațiul public a apărut «informația» că ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, ar fi fost convocat la Departamentul de Stat pentru a fi «tras de urechi» pe tema anulării alegerilor. În realitate, potrivit Ambasadei României, întâlnirea cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice a făcut parte din dialogul regulat și, mai mult, a fost solicitată chiar de partea română.

Cazul AEP: o delegație americană ar fi descins la sediul AEP pentru a cere socoteală. Autoritatea Electorală Permanentă a clarificat public că întâlnirea a fost una instituțională, de rutină, cu reprezentanți străini – așa cum se întâmplă frecvent”, a mai arătat Ionuț Stroe.

El spune că aceste narative sunt promovate în spațiul public de inamici ai României, „care au nevoie ca românii să privească spre Washington cu suspiciune”, și că servesc Rusiei.

„Când vezi aceste narațiuni, nu e greu să înțelegi cine are interesul să speculeze astfel de evenimente. Doar cei care NU joacă în echipa României. Doar cei care au nevoie ca românii să privească spre Washington cu suspiciune și să își piardă încrederea în propriile instituții.

Spus direct: aceste narațiuni servesc Moscovei, nu Bucureștiului. Cine le rostogolește nu lucrează pentru viitorul României, ci pentru agenda Rusiei.”

Editor : B.P.