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Irineu Darău, după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier: „E cale lungă până la Guvern”

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Irineu Darău. Inquam Photos /Virgil Simonescu

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a transmis că USR va participa la consultările cu premierul desemnat Eugen Tomac „din respect pentru democraţie şi pentru preşedinte”.

El a declarat, vineri, la Botoşani, că până la desemnarea unui nou Executiv „e cale lungă”.

„Cred că vor fi zece zile lungi, o lună iunie lungă. Noi, din respect pentru democraţie şi pentru preşedinte, bineînţeles că săptămâna viitoare vom sta de vorbă cu premierul desemnat, dar până atunci avem un Guvern care are treabă de făcut. (...) Domnul Eugen Tomac este un europarlamentar, un politician cu experienţă, serios. În rest, e cale lungă până la Guvern”, a afirmat Darău, care se află într-o vizită oficială în Botoşani.

El va vizita o companie din industria cărnii şi una din industria laptelui, iar ulterior va avea o întrevedere cu oamenii de afaceri din Botoşani. 

La aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat vineri, 4 iunie, premier pe Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial.

Președintele USR, Dominic Fritz a declarat, joi, că formațiunea va discuta cu premierul desemnat Eugen Tomac, însă a reiterat că partidul nu va accepta nicio formulă de guvernare care implică PSD sau formațiuni apropiate acestuia.

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Editor : A.M.G.

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