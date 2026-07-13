Consilierul lui Nicușor Dan: Președintele vrea mai multă flexibilitate din partea partidelor înainte de a numi un premier

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al lui Nicuşor Dan, a declarat luni, după discuțiile de la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliţii de guvernare, că preşedintele aşteaptă mai multă flexibilitate din partea partidelor, pentru a genera o majoritate care să învestească un guvern cu puteri depline. Potrivit acestuia, șeful statului nu a avansat niciun nume de premier.

„Preşedintele României este un lider politic raţional, înţelege perfect şi foarte clar în acelaşi timp reţinerile pe care le au partidele politice, însă, în momentul de faţă, avem nevoie de mai multă acţiune în interesul cetăţenilor români şi mai puţină dezbatere politică, pentru că, dincolo de calculele politice, există deja efecte concrete”, a spus Eugen Tomac la Antena 3, potrivit News.ro.

Consilierul onorific al preşedintelui a ţinut să precizeze că „nu este pe agenda preşedintelui României organizarea de alegeri anticipate”.

„Ceea ce îşi doreşte preşedintele României este să găsim mai multă deschidere din partea partidelor politice, pentru a genera o soluţie care să învestească un guvern”, a subliniat europarlamentarul

„Eu cred că dacă liderii politici ar fi fost un pic mai îndrăzneţi şi deschişi spre o soluţie de compromis, astăzi am fi avut guvern, pentru că soluţia pe care a propus-o preşedintele României, prin desemnarea mea, exact acest obiectiv l-a urmărit. S-a ratat această etapă. Acum suntem în punctul în care sperăm ca liderii politici să dea dovadă de mai multă deschidere şi să găsească o soluţie de compromis, pentru a forma un guvern capabil să răspundă acestor aşteptări”, a menţionat Tomac.

Întrebat cât este dispus preşedintele României Nicuşor Dan să aştepte din partea partidelor fără să facă o nouă desemnare de prim-ministru, Eugen Tomac a răspuns că preşedintele va continua acest dialog cu partidele politice.

„Este obligaţia noastră să discutăm cu actorii politici care pot fi ceva mai flexibili şi evident să dea dovadă de deschiderea necesară, pentru că nu discutăm doar despre calcule politice. În joc este interesul naţional al României, aşteptările pe care le au milioane de cetăţeni români care nu sunt interesaţi nici de calculele partidelor, nici de aşteptările unor lideri”, a mai spus Tomac.

Eugen Tomac a subliniat că „preşedintele, atât la discuţiile de astăzi cât şi la cele anterioare, nu a avansat niciun nume de propunere pentru funcţia de prim-ministru”.

„În această etapă, domnul preşedinte aşteaptă mai multă deschidere şi flexibilitate din partea partidelor politice pentru a genera o majoritate care să învestească un guvern cu puteri depline, pentru a putea ieşi din acest blocaj. (..) Suntem deja de 69 de zile fără un guvern cu puteri depline şi cred că este momentul să ieşim din aceste limite autoimpuse de partide pentru că, până la urmă, partidele sunt alese pentru a genera soluţii politice care oferă o perspectivă ţării.

Repet, sunt legitime abordările tuturor partidelor, dar de aceea există compromis în politică, tocmai pentru a permite ieşirea din acest blocaj în care ne aflăm. Ăsta este obiectivul pe care îl urmăreşte preşedintele, să găsim o formulă de compromis”, a mai spus Tomac.

Editor : C.L.B.