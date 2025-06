„Rotativa este o greșeală fundamentală” consideră Kelemen Hunor. Liderul UDMR a adăugat că optează pentru o reformă fiscală precum o „aterizare lină”, deoarece „societatea nu suportă o aterizare forțată, brutală”. De asemenea, el a subliniat că i se pare corect ca Ilie Bolojan să ceară pentru PNL portofiul Finanțe care, în prezent e condus interimar de Tanczos Barna.

„Rotativa este o greşeală fundamentală. Fiindcă a arătat ce se poate da din rotativă. Strategic, în 2022, 3, 4, rotativa a falimentat România. Premierul nu are autoritatea necesară, mai ales cum se apropie spre deadline-ul mandatului şi, din acel moment, lucrurile se complică”, a declarat Kelemen Hunor, miecuri la RFI.

Rotativa este un mesaj „destul de prost către societate”, mai precizează liderul UDMR.

„Eu am spus că ar trebui să mergem pe o soluţie simplă, politică, durează cât durează, fiindcă dacă măsurile care vor fi dureroase, produc nemulţumiri sociale, la un moment dat trebuie să faci o schimbare. Eu am participat în guvernarea în care, sub comanda Fondului Monetar Internaţional, dar într-o criză economică globală, noi am luat măsurile dure şi necesare şi nu am rezistat. Nu am rezistat până la sfârşitul mandatului. Şi acum probabil că un singur premier, cu un singur guvern, cu o singură formulă, nu o să ajungă până în 2028. Dar, mergând pe rotativă de la bun început, este o greşeală strategică din punctul meu de vedere”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat cum vor fi armonizate pozițiile diferite ale partidelor pentru a reduce deficitul bugetar, liderul UDMR a răspuns: „Ieri, când discutam de structura Guvernului, așa de repede s-au înțeles între ei, că se vor înțelege și pe chestiile celelalte”.

„Da, au fost discuții, sunt viziuni diferite, dar ieri am văzut o eficiență ieșită din comun (...). Mărind taxele și nerezolvând nimic din problemele structurale, de fapt, n-ai făcut nimic. Eu aș lăsa mărirea taxelor doar în caz de avarie”, a continuat el.

Întrebat dacă va fi o reformă dură sau una soft, Kelemen Hunor a răspuns: „Eu optez pentru o aterizare lină. Societatea nu suportă o aterizare forțată, brutală, nu va suporta, pur și simplu, nu ai de unde”.

Kelemen Hunor: Viitorul premier a cerut Ministerul de Finanțe pentru PNL. E corect

Kelemen Hunor a declarat că i se pare corect că Ilie Bolojan a cerut portofoliul Finanțe pentru PNL.

„Nu, asta a cerut viitorul premier și are această dreptate, e corect”, a spus liderul UDMR, întrebat dacă partidul a cerut Finanțele în viitorul Guvern.

„Ieri când am discutat, el a zis care sunt criteriile lui, absolut corecte și când am ajuns la structura Guvernului a zis că dorește un om la Finanțe și am spus - ok, e o solicitare legitimă, până la urmă, fiindcă premierul trebuie să lucreze în primul rând cu ministrul de Finanțe. Deci din acest punc de vedere nu se pune problema dacă dorim sau nu dorim, fiindcă eu respect, indiferent de cine ar fi premier, și dacă ar fi de la PSD sau USR sau de la UDMR, trebuie să fie prima opțiune. Poate să lucreze și cu altcineva, dar dacă dorește el poate să aducă un om. Asta e. Nu îi reproșează nimic lui Tanczos dar dorește un om adus de el la Finanțe”, a mai explicat el.

Chestionat dacă Ministerul Dezvoltării, portofoliu primit de UDMR în viitorul Guuvrrn, e influent din perspectiva Uniunii, Kelemen Hunor a replicat: „În acest moment, dacă tăiem investițiile sigur că nu mai este”.

„Sigur că are un rol important, dar dacă e de tăiat la investiții, nu poți să tai din investițiile care vin din bugetul Uniunii Europene. Asta înseamnă cofinanțare, mai ales la Transporturi în foarte mare măsură și trebuie să tai din bugetul național, ca să echilibrezi. E un minister important și un minister foarte bine pus la punct de Cseke, dar în perspectiva anilor care urmează nu are o influență foarte mare asupra măsurilor fiscale”, a conchis el.

Intrarea la guvernare nu este sigură, a anunțat Kelemen Hunor, spunând că UDMR e „doar decor”, după ce a primit portofoliile Dezvoltate și Cultură. Nicușor Dan are, joi la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului. Pachetul măsurilor fiscale va fi finalizat, joi dimineață, a spus Tanczos Barna, ministrul interimar de Finanțe.

