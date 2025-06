Kelemen Hunor a declarat că nu este sigură prezența UDMR în viitorul Guvern și în coaliție, deoarece partidul nu are influență, ministere de forță sau avizatoare în viitorul Executiv și este „doar decor”. La rândul său, ministrul interimar al Finanțelor Tanczos Barna a precizat că joi dimineață va fi finalizat pachetul fiscal cu măsurile fiscale și „astăzi suntem la masa negocierilor”, însă nu poate prevedea viitorul, întrebat dacă lucrurile vor rămâne așa dacă nu vor fi renegociate ministerele pe care le primește Uniunea.

„Guvernul va fi cu PSD, n-am nicio îndoială. Guvernul majoritar fără PSD și PNL nu se poate. Dacă vreți să fiu un pic mai direct, ei trebuie să își asume și aceste corecții, în primul rând, fiindcă totuși gaura a fost dată de ei. Și au asumat, inclusiv Ilie Bolojan a spus public că trebuie asumată și este și o mare parte de vină acolo unde stă el. PNL și PSD au ministerele cele mai importante, de forță, avizatoare. USR și-a negociat de asemenea. Noi am lua Dezvoltarea si Cultura. Să vedem dacă ne vom înțelege pe programul de guvernare și pe reformele fiscale. Noi nu am avea nicio influență directă asupra deciziilor majore, inclusiv pe fiscalitate. Nu putem fi doar decor. Ok arată bine, dar să fii decor nu este prea plăcut, că decontezi și tu”, a afirmat Kelemen Hunor, miercuri la RFI.