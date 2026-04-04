„Condamnate să guverneze împreună” — așa descria președintele Nicușor Dan relația dintre partidele de guvernare, chiar înainte de adoptarea bugetului, când tensiunile din Coaliție creșteau de la o zi la alta. Acum, PSD transmite cu fiecare ocazie că guvernarea nu va mai fi la fel după 20 aprilie, când formațiunea decide dacă trece sau nu în Opoziție. Însă ce variante avem în față?

Deși guvernarea scârțâie tot mai tare, alternativa pare să lipsească. Doi analiști politici consultați de Digi24.ro indică același lucru: aritmetica parlamentară îi ține pe social-democrați și liberali, principalele formațiuni din Coaliție, la aceeași masă. Pur și simplu nu au cu cine guverna separat, asta dacă nu vor să deschidă calea către o majoritate și mai fragilă sau chiar o criză politică prelungită, care ar aduce inclusiv prejudicii de imagine în perspectiva alegerilor de peste doi ani partidelor sau liderilor care o declanșează. Un factor important rămâne, totuși, președintele țării, Nicușor Dan.

La ce să ne așteptăm: pică sau nu Guvernul peste o lună?

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, susține că planul PSD este ca în prima fază să îşi retragă miniştrii din Guvern, iar apoi să pună presiune pe Ilie Bolojan să plece din funcția de premier.

„Vor pune presiune săptămâni întregi, probabil vor pune şi pe preşedinte de a intra în acest joc. Planul PSD nu va reuşi”, a declarat liberalul, potrivit News.ro.

Declarația liderului PNL vine în contextul în care social-democrații au transmis, după fiecare întâlnire regională pe care au avut-o în ultima săptămână, că guvernarea nu va mai fi aceeași după 20 aprilie. În esență, social-democrații spun public că iau în calcul două opțiuni – rămânerea la putere, dar fără Ilie Bolojan și fără USR, sau trecerea în Opoziție.

Bolojan spune că nu va demisiona

Premierul Ilie Bolojan a transmis deja că nu ia în calcul o eventuală demisie și aruncă responsabilitatea în ograda social-democraților. „Cei care vor genera o criză politică – şi asta poate să facă PSD-ul, conform anunţurilor pe care le-au făcut – dacă fac asta, îşi vor asuma întreaga răspundere pentru acest lucru”, a spus premierul la G4media.

În acest context, calculele se mută în Parlament, unde variantele sunt limitate: un Executiv minoritar, o formulă care să includă AUR sau, în ciuda tensiunilor recente, menținerea actualei Coaliții, cu Ilie Bolojan premier, invocând nevoia de stabilitate într-un context extern incert.

Primele două scenarii au fost, însă, respinse vehement de liderul PSD, Sorin Grindeanu. „Nu vom vota un guvern minoritar şi nu vom face alianţă cu AUR”, a spus Grindeanu, pe 23 martie. Nici AUR nu va vota un guvern minoritar, au transmis reprezentanții partidului, astfel că șansele unei astfel de variante scad considerabil. De partea cealaltă, nici liberalii nu iau în calcul un Guvern cu AUR.

Și atunci care este strategia social-democraților?

„Nu pot să intuiesc decât că există un plan și că fac toate aceste lucruri pentru că încă speră că din partea cealaltă cineva va clipi, ca să zic așa, fie că va fi vorba de Nicușor Dan (care să renunțe la Ilie Bolojan n.red), fie că va fi vorba de o parte parte din PNL, cu care să reușească să facă o masă critică. (...) Dat fiind faptul că în acest joc de poker PSD spune că nu va vota niciodată un guvern minoritar, ridică mica și pune presiune pe schimbarea lui Ilie Bolojan”, explică analistul politic Adrian Zăbavă.

Ce șanse are un Guvern minoritar?

„În contextul ăsta șansele sunt destul de mici. Dar trebuie să ținem cont că astăzi avem un Parlament cu destul de mulți electroni liberi. Într-adevăr, în situația în care PSD spune că nu mai vrea la guvernare cu Ilie Bolojan, dar premierul rămâne în funcție susținut de PNL, USR, președintele Nicușor Dan, atunci Partidului Social-Democrat nu-i rămâne decât să iasă de la guvernare.

Cred în varianta unui guvern minoritar PNL-USR cu un vot de susținere din partea UDMR în Parlament și a altora, doar sub presiunea situației într-o oarecare măsură. Cu mici voturi punctuale din partea PSD sau AUR, alături de electronii liberi de prin Parlament. Dar acel Guvern va fi extrem de limitat și va avea reale probleme în a lua orice decizie”, a explicat Adrian Zăbavă.

„Nu e o variantă pentru nimeni”

Analistul politic George Jiglău este de părere că un Executiv minoritar „nu este o variantă pentru nimeni în acest moment”, iar PSD profită de pe urma delimitării de AUR.

„PSD în condițiile astea rămâne la guvernare. Pe lângă faptul că nu prea au o alternativă, pentru că Grindeanu spune răspicat că nu vrea cu AUR, pentru ei e o situația foarte confortabilă, deși se comportă ca și cum nu ar fi.

Pe de o parte pot să spună: „Uite, noi nu ne aliem cu extremiștii, suntem pro-europeni”, dar în egală măsură continuă să joace rolul de Opoziție în interiorul guvernării”, mai spune analistul.

Soarta premierului, decisă în ultimă instanță de președinte

Adrian Zăbavă a vorbit și despre scenariul în care actuala Coaliție ar merge mai departe fără Ilie Bolojan premier. Însă o astfel de ecuație ar avea șanse de reușită doar dacă ar fi girată de președintele Nicușor Dan:

„După ceea ce s-a întâmplat la buget, care a fost adoptat fără prea multe modificări, în opinia mea, șansele acestui scenariu au scăzut dramatic. Ilie Bolojan a ieșit întărit. Și trebuie ținut cont de faptul că în această ecuație un cuvânt greu de spus l-ar avea Nicușor Dan fără doar și poate. Acest lucru nu s-ar putea face fără acceptul președintelui.

Însă dacă va fi parte a deciziei de schimbare a lui Ilie Bolojan, tacit sau nu, președintele va fi primul care va deconta această decizie. Electoratul care astăzi mai are încredere în Nicușor Dan, după părerea mea, se suprapune în mare măsură cu electoratul care are încredere în Ilie Bolojan”.

Ce i-a promis Bolojan lui Nicușor Dan

Ilie Bolojan îi lasă, însă, cale liberă lui Nicușor Dan pentru un nou mandat. Acesta a transmis că nu se pune problema să candideze la următoarele alegeri prezidențiale, în 2030, dacă actualul președinte va candida din nou.

„Cât timp avem un președinte al României pe care l-am susținut în acele alegeri, în turul 2, și dorește să candideze, nu se pune niciun fel de problemă din partea mea, la o candidatură”, a spus Bolojan într-un interviu la Europa FM.

În lipsa alternativelor, Coaliția ar putea merge mai departe cu același premier

Dacă varianta unui Guvern minoritar nu va avea șanse de reușită, având în vedere cum s-au poziționat deja partidele politice, iar înlăturarea premierului va fi dificilă, după ce a transmis că nu ia în calcul să demisioneze, partidelor aflate în prezent la Putere nu le mai rămâne decât să găsească o variantă prin care că continue în aceeași formulă. Asta dacă nu vor să apeleze la Opoziție pentru o eventuală majoritate, așa cum au transmis deja că nu vor face.

„Cred că formularea lui Nicușor Dan este cea mai potrivită: cele patru partide sunt, în acest moment, condamnate să guverneze împreună. În primul rând, matematica parlamentară nu este deloc favorabilă altor scenarii. Toate partidele din actuala coaliție au exclus, în forma actuală, o guvernare alături de AUR și de aliații săi parlamentari.

Sigur, teoretic, se poate construi o majoritate și fără USR, însă USR își dorește să fie la guvernare, alături de Ilie Bolojan. De cealaltă parte, și PNL își dorește o formulă de guvernare împreună cu USR, chiar dacă există și nuanțe interne”, explică George Jiglău, care mai subliniază că discuții despre o posibilă rupere a Coaliției au existat încă de la formarea acesteia și totuși a rezistat.

„Se conturează astfel o situație paradoxală: toate partidele vor să fie la guvernare, dar niciunul nu vrea să fie în această Coaliție și, în același timp, nici nu își dorește o alianță cu opoziția. Dacă punem cap la cap aceste poziții, rezultă că actuala formulă este singura care le permite tuturor să rămână la putere.

E foarte convenabil pentru PSD să îl aibă în continuare pe Bolojan. Pot să promită absolut orice și, la final, să spună „nu ne lasă Bolojan”. Dacă Bolojan dispare din poziția de premier, nu știu cine ar putea veni în loc. Nu cred că vrea nimeni din PNL să fie premier în formula aceasta”, mai transmite analistul.

Nici Adrian Zăbavă nu exclude scenariul în care actuala Coaliție să meargă mai departe în aceeași formulă și după 20 aprilie, invocând contextul internațional.

„Dacă această criză internațională — blocarea strâmtorii Ormuz, creșterea prețurilor la combustibil — va continua încă două-trei săptămâni, este posibil ca data de 20 aprilie să ne prindă într-un context mult mai dificil decât cel actual. În aceste condiții, nu este exclus ca, sub presiunea externă, Partidul Social Democrat, în ciuda ridicării mizei pe această decizie, să rămână în coaliție în aceeași formulă.

Ar putea continua retorica deja cunoscută, dar invocând necesitatea unei minime stabilități politice într-un context de criză extremă. La nivel internațional, inclusiv în Europa, se discută deja despre o situație comparabilă cu cea din pandemie”, explică analistul.

Un ultim scenariu: ar putea PSD să preia frâiele guvernării?

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că PSD ia în calcul și scenariul preluării funcției de premier înainte de termenul stabilit în protocolul semnat de Coaliție, adică aprilie 2027.

„E una dintre variante”, a răspuns Grindeanu, întrebat dacă PSD și-ar asuma guvernarea cu premier. Liderul PSD a lăsat de înțeles și că, dacă situația o impune, protocolul Coaliției ar putea fi modificat.

Analistul Adrian Zăbavă nu vede, însă, posibilă această variantă: