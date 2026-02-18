Kelemen Hunor salută decizia CCR: „Nu pot exista grupuri privilegiate de neatins în România!”

Kelemen Hunor a reacționat după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților și a afirmat că hotărârea confirmă posibilitatea creșterii vârstei de pensionare și reducerii valorii acestor pensii. „Grupurile privilegiate de neatins nu pot fi în România”, a adăugat președintele UDMR.

„Curtea Constituțională a susținut cauza întemeiată: putem crește vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor și reducem valoarea pensiilor acestora. Grupurile privilegiate de neatins nu pot fi în România!”, a transmis liderul UDMR, miercuri pe Facebook.

Declarația vine în contextul în care CCR a validat modificările legislative privind pensiile speciale ale magistraților, decizie care deschide calea pentru aplicarea noilor prevederi referitoare la vârsta de pensionare și la modul de calcul al pensiilor.

Editor : Ana Petrescu