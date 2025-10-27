Live TV

Kelemen Hunor vine azi la Digi24, la ora 21.00

Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Cât de stabilă e Coaliția de guvernământ ce pare să negocieze la nesfârșit orice măsură de austeritate? Liderul UDMR Kelemen Hunor vine în această seară la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu.

Finanțele României se sufocă din cauza dobânzilor uriașe care trebuie plătite la creditele luate în ultimii ani, a dezvăluit premierul Ilie Bolojan la Digi24. Cu toate acestea, măsurile menite să mai reducă deficitul bugetar întâmpină rezistență atât din partea administrației cât și a altor lideri ai Coaliției.

Cât de eficient funcționează de fapt alianța partidelor proeuropene? Cine joacă rolul de mediator? De ce amenință PSD periodic cu părăsirea Coaliției, iar Ilie Bolojan răspunde cu invitații la crearea unor moțiuni de cenzură?

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vine azi la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

