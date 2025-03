Kelemen Hunor vrea creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați: „Nu există un stat în stat, nu există oameni mai speciali”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că ar decide creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani, pentru fiecare magistrat, pentru că „nu poate exista un stat în stat, nu există oameni mai speciali”.

Potrivit liderului UDMR, este necesară „o reformă în toate sistemele”, între acestea fiind şi domeniul justiţiei, potrivit Agerpres.

„În justiţie, da, sunt de acord. Deci eu mâine aş da o lege, dacă ar fi doar în puterea mea, ok, nu putem umbla la pensiile lor, fiindcă au rezolvat în aşa fel încât politicul a rămas total descoperit (...), dar vârsta de pensionare, da. Eu, începând de mâine, aş creşte vârsta pe pensionare la 65 de ani pentru fiecare magistrat, fiindcă nu se poate explica în faţa oamenilor de ce un magistrat pleacă la 50 de ani şi are şi o pensie de 20 - 30 de mii de lei, exact când este cel mai experimentat, când are şi experienţa de viaţă, şi experienţă profesională, este şi în putere, pleacă. Ai investit în el enorm de mult ca stat, după care te lasă la 50 de ani, pleacă, mersi, cu pensia specială, după care bineînţeles intră în avocatură, intră în zona notarială", a afirmat Kelemen Hunor, la postul de televiziune Euronews.