Hunor Kelemen a vorbit, la interviurile Digi24.ro, despre criza politică actuală și despre ramificațiile conflictului USR PLUS - PNL asupra guvernării și viitorului guvernării. Vicepremierul susține că „e greu să refaci această coaliție” dar s-a arătat încrezător că după congresele celor două partide, se va putea ajunge la un compromis.

„Au fost acuzații atât de gratuite și atât de dure, încât mie mi se pare că e greu să refaci această coaliție. Repet, totuși, nu avem alternativă.

Acum suntem în această situație, din păcate. Dincolo de aceste aspecte sunt acele acuzații aruncate în fiecare minut, „ninja pe Facebook”, care nu ajută în niciun fel. Sigur, ar trebui să înțelegem motivul adevărat, eu încă nu cred că știm încă motivul adevărat. Vom afla, poate, peste ani de zile când ne vom apropia de 2024.

Am impresia că e vorba de competiția în anul electoral 2024, fiindcă acolo problemele vor fi foarte concentrate, de la alegerile europarlamentare, până la prezidențiale și probabil că unii se gândesc acum la 2024 (...)

După ce se termină ambele congrese, trebuie să ne așezăm la masă și să facem o încercare de a reface această majoritate. Așa cred eu și sper că se va întâmplă. Dar până atunci să ne oprim cu toții să aruncăm acuzații fără nicio bază reală

(...)

Fiecare trebuie să cedeze ceva, să aibă o altă abordare, asta nu e un lucru extraordinar de mare. Într-o coaliție e nevoie de colaborare permanentă. Indiferent ce coaliție e, există un premier. Vă dau un singur exemplu, exemplul meu din 2014, când am intrat în conflict cu Ponta și nu ne-am înțeles, am discutat mult pe un subiect care pentru mine era important. Am plecat din guvern, când nu te înțelegi cu premierul nu aștepți să plece premierul și să rămâi tu.

Când pui condiții care nu pot fi acceptate de partenerul de coaliție, e clar că nu vrei să mergi mai departe. Probabil că acum, în august, sfârșit de septembrie asta e poziția lor, poate peste trei-patru săptămâni, după congrese, se poate nuanța această poziție și dintr-o parte și din cealaltă”, a spus Hunor Kelemen pentru Digi24.ro.

Editor : Adrian Dumitru