PNL acuză PSD și AUR de poziții „anti-naționale” după incidentul cu drona de la Galați

Liberalii critică dur pozițiile PSD și AUR după prăbușirea dronei rusești peste un bloc din Galați, pe care le califică drept „anti-naționale”, și acuză cele două formațiuni că subminează eforturile de apărare ale României și reacția comună a statului în fața agresiunii Rusiei.

„Partidul Național Liberal condamnă ferm acțiunea Rusiei cu efecte grave pe teritoriul României, generate de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați”, spune comunicatul de presă al partidului.

Liberalii susțin că este vorba despre un incident fără precedent de la începutul războiului din Ucraina.

„Acest incident (primul care s-a soldat cu rănirea cetățenilor români de la declanșarea războiului ilegal al Rusiei în Ucraina) necesită o abordare coordonată cu aliații României din NATO și din Uniunea Europeană”, transmite PNL.

Formațiunea critică dur și reacțiile politice interne, acuzând lideri ai PSD și AUR de poziții „anti-naționale”.

„Condamnăm de asemenea reacția anti-națională a liderilor PSD și AUR, Sorin Grindeanu și George Simion, la actul de agresiune al Rusiei. Absența condamnării Rusiei de către Sorin Grindeanu și George Simion, precum și atacarea simultană a instituțiilor românești arată îngenuncherea acestor conduceri de partid în fața Moscovei și constituie o slăbire deliberată a poziției statului român”, afirmă liberalii.

PNL subliniază că este necesară accelerarea programelor de apărare, inclusiv SAFE, și respinge tentativele de blocare a acestora.

„PNL reafirmă în acest context nevoia consolidării urgente a eforturilor de apărare a României, în special prin demararea cât mai rapidă a Programului SAFE”, precizează comunicatul.

Liberalii acuză totodată PSD și AUR că ar fi încercat să blocheze acest program și legislația anti-dronă.

„Reamintim că PSD și AUR au încercat și încearcă în continuare să blocheze Programul SAFE, subminând capacitatea de apărare a țării și servind astfel, în mod indirect, intereselor Rusiei. Cerem PSD și AUR să oprească imediat toate demersurile parlamentare sau de altă natură împotriva Programului SAFE România”, mai transmite PNL.

În final, partidul afirmă că opoziția comună a mai multor formațiuni politice la astfel de măsuri afectează securitatea națională.

„Subliniem din nou nocivitatea alianței de facto PSD-AUR, care afectează efortul de înzestrare militară a României și menajează interesele Rusiei în dauna intereselor noastre naționale”, conchide comunicatul.

