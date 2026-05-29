Live TV

Kelemen Hunor, după incidentul din Galați: De ce nu a fost oprită drona la timp? Autorităţile trebuie să explice ce nu a funcţionat

Data publicării:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că autorităţile ar trebui să explice public ce nu a funcţionat în sistemul de apărare aeriană al României şi ce măsuri trebuie luate ca un astfel de incident grav, precum cel de la Galaţi, unde o dronă a lovit un bloc de locuinţe, să nu se mai repete.

„La Galaţi, o dronă rusească a lovit un bloc de locuinţe. Doi oameni au fost răniţi, iar mai multe familii au fost evacuate din casele lor. Sunt solidar cu cei afectaţi şi cu răniţii şi le doresc însănătoşire grabnică şi multă putere.

Niciun cetăţean nu ar trebui să fie rănit pentru că o dronă pătrunde nestingherită în spaţiul aerian al României. Statul are obligaţia să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp?”, a arătat Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a subliniat că responsabilitatea statului este de a-şi proteja cetăţenii, iar autorităţile trebuie să explice „ce nu a funcţionat”.

„Condamnăm ferm războiul iresponsabil dus de Rusia, dar nu putem trece cu vederea nici faptul că, la mai bine de patru ani de la începutul războiului de la graniţele noastre, sistemul de apărare aeriană încă nu funcţionează corespunzător.

Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României. Prima responsabilitate a unui stat este protejarea propriilor cetăţeni, dar, din păcate, tocmai în acest domeniu România pare să fie cea mai vulnerabilă. Autorităţile trebuie să explice ce nu a funcţionat şi ce măsuri concrete vor lua pentru ca un asemenea incident grav să nu se mai repete”, a adăugat liderul UDMR.

Citește și: VIDEO MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați: „Timpul a fost extrem de scurt”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi: 2 răniți. Ședință de urgență...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
drapel nato langa ale aliatilor
3
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
4
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Meeting Of NATO Ministers Of Foreign Affairs In Helsingborg, Sweden - 22 May 2026
După prăbușirea dronei pe un bloc din Galați, Germania condamnă „comportamentul iresponsabil” al Rusiei
Geran drone intersepted
Rusia a folosit rachete balistice și 232 de drone în atacurile sale nocturne împotriva Ucrainei, afirmă Forțele Aeriene Ucrainene
hnszfgbnsf
Primele imagini din interiorul blocului din Galați lovit de o dronă rusească
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Cine plătește pagubele provocate de o dronă? Incidentul de la Galați ridică semne de întrebare privind polițele de asigurare
peter magyar
Premierul Ungariei exprimă solidaritatea cu România. „Unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Mark Rutte,
Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să...
Andrii Sybiha
Prima reacție a Ucrainei după incidentul cu drona rusească prăbușită...
ilie bolojan
Bolojan vrea să sancționeze diplomații ruși la București după...
propaganda - rusia tv
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din...
Ultimele știri
AUR, atac la Guvern după incidentul de la Galați. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză „incompetența regimului”
Patronatul Industriei de Apărare: „Incidentul grav de la Galaţi ne-a arătat golul din apărarea noastră”
CNIR a semnat contractul pentru tronsonul 3 al Autostrăzii Unirii A8. Valoarea investiției se apropie de 4 miliarde de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Florin Lovin și Sabin Ilie, contre dure în direct pe tema Marius Baciu: „Am lucrat împreună, am renunțat la...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
David Miculescu, în lot pentru Dinamo – FCSB! Ultimele detalii despre situația jucătorului. Exclusiv
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”