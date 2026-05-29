Kelemen Hunor, după incidentul din Galați: De ce nu a fost oprită drona la timp? Autorităţile trebuie să explice ce nu a funcţionat

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că autorităţile ar trebui să explice public ce nu a funcţionat în sistemul de apărare aeriană al României şi ce măsuri trebuie luate ca un astfel de incident grav, precum cel de la Galaţi, unde o dronă a lovit un bloc de locuinţe, să nu se mai repete.

„La Galaţi, o dronă rusească a lovit un bloc de locuinţe. Doi oameni au fost răniţi, iar mai multe familii au fost evacuate din casele lor. Sunt solidar cu cei afectaţi şi cu răniţii şi le doresc însănătoşire grabnică şi multă putere.

Niciun cetăţean nu ar trebui să fie rănit pentru că o dronă pătrunde nestingherită în spaţiul aerian al României. Statul are obligaţia să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp?”, a arătat Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că responsabilitatea statului este de a-şi proteja cetăţenii, iar autorităţile trebuie să explice „ce nu a funcţionat”.

„Condamnăm ferm războiul iresponsabil dus de Rusia, dar nu putem trece cu vederea nici faptul că, la mai bine de patru ani de la începutul războiului de la graniţele noastre, sistemul de apărare aeriană încă nu funcţionează corespunzător.

Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României. Prima responsabilitate a unui stat este protejarea propriilor cetăţeni, dar, din păcate, tocmai în acest domeniu România pare să fie cea mai vulnerabilă. Autorităţile trebuie să explice ce nu a funcţionat şi ce măsuri concrete vor lua pentru ca un asemenea incident grav să nu se mai repete”, a adăugat liderul UDMR.

