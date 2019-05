L. Orban, la Digi24: La moţiune vom avea foarte multe voturi în plus faţă de voturile pe care le au partidele din opoziţie

"Nu există niciun fel de ezitare în ce ne priveşte în susţinerea moţiunii şi vom avea nu numai voturile noastre, ci şi voturi externe partidelor din actuala opoziţie", a declarat la Digi24 preşedintele PNL Ludovic Orban.

Liderul PNL a spus că în cazul grupului PSD vor fi purtate negocieri individuale.

El a dat asigurări că la moţiunea de cenzură nu va lipsi niciun parlamentar PNL. În privinţa voturilor necesare, Orban a subliniat că vor fi "foarte multe" voturi în plus faţă de voturile pe care le au partidele din Opoziţie.

„Încă de la anunţarea rezultatelor votului de duminică am cerut demisia Guvernului şi am anunţat că dacă nu îşi prezintă demisia vom apela la moţiunea de cenzură, singura procedură constituţională care ne permite să punem punct acestei guvernări.

Am spus clar şi apăsat că PNL este pregătit în orice moment să îşi asume răspunderea guvernării şi de altfel are şi legitimitatea conferită de faptul că suntem al doilea partid ca pondere. Dacă Guvernul PSD pică, PNL e al doilea partid ca reprezentare parlamentară şi avem legitimitatea suplimentară că noi am câştigat alegerile pentru PNL şi am fost sprijiniţi de aproape 2,5 milioane de români.

Mesajul românilor e foarte clar şi ferm, cea mai frecventă frază în discuţiile cu oamenii a fost „scăpaţi-ne de ei!”.

Am anunţat în prima reuniune a BPN al partidului de marţi, după alegeri, că am iniţiat procedurile de iniţiere a mţiunii, am desemnat echipele de negociere, am comunicat cu partenerii din Opoziţie, care au exprimat voinţa de a depune această moţiune şi vom duce negocieri până la momentul votului moţiunii.

Vă asigur că nu va lipsi niciun parlamentar al PNL la moţiune şi vom avea foarte multe voturi în plus faţă de voturile pe care le au partidele din opoziţie.