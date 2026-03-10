Live TV

Executivul pregătește măsuri pentru dezvoltarea rețelei de transport a energiei electrice. Ce le-a cerut Bolojan ministerelor

Data actualizării: Data publicării:
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat, marți, la Palatul Victoria, cu reprezentanții ministerelor responsabile de sectorul energiei electrice despre măsuri pentru accelerarea proiectelor de consolidare, extindere și modernizare a rețelei de transport de înaltă tensiune. Printre soluțiile analizate se numără scurtarea termenelor de avizare pentru proiectele de importanță națională și urgentarea actelor normative privind exproprierea terenurilor necesare investițiilor.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul ședinței de lucru au fost analizate soluțiile pentru accelerarea proiectelor din infrastructura energetică, inclusiv cele de interconectare a sistemului electric cu statele vecine.

Premierul le-a cerut ministerelor implicate să lucreze la modificarea legislației astfel încât termenele de avizare pentru proiectele de importanță națională din sectorul energiei electrice să fie reduse.

Ministerul Energiei urmează să discute cu celelalte ministere de linie pentru a pregăti soluții legislative care să introducă termene mai scurte de avizare și autorizare, având în vedere că, în prezent, aceste proceduri sunt de durată.

În cadrul întâlnirii au fost analizate și măsuri pentru urgentarea proiectelor de acte normative referitoare la exproprierea terenurilor necesare dezvoltării investițiilor în rețeaua de energie electrică, etapă necesară înainte de începerea lucrărilor. Executivul a precizat că mai multe astfel de proiecte de Hotărâre de Guvern se află deja pe circuitul de avizare.

„Aveți sprijinul meu să simplificați autorizarea și avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea și modernizarea rețelei de transport a energiei electrice și să vă axați asupra investițiilor strategice din energie”, le-a transmis premierul Ilie Bolojan reprezentanților ministerelor.

Șeful Executivului a cerut ca proiectele de acte normative privind exproprierile, aflate în prezent în procedură de avizare, să fie prezentate în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.

La reuniunea de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de premier, viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Florin Barbu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Diana Buzoianu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Cseke Attila, secretarul general al Guvernului Radu Oprea, precum și reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiției și Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ordonanța privind prețul gazelor pentru populație a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce trebuie să știe consumatorii

