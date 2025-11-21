Live TV

Nicușor Dan, despre demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consiler prezidențial: „Uneori se mai întâmplă telenovele"

Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Nicușor Dan și Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ludovic Orban a plecat marți de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a comentat vineri declarațiile fostului consilier prezidențial Ludovic Orban, care a sus că șeful statul ar avea o datorie către el, și a calificat toată situația privnd eliberarea din funcție a acestuia drept „o telenovelă”.

Întrebat de ce l-a demis din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban și cum comnteaăz declarațiile acestuia, potrivit căror șefiul statului ar avea mai degrabă o datorie față de el, Nicușor Dan a arătat cum ar fi trebuit să decurgă lucrurile în mod normal.

„Eu cred că oriunde în lumea asta,  în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: «Îmi pare rău, nu mai putem continua». Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: «Ne-am despărțit amiabil». Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”.

Chestionat dacă o revenire a lui Ludovic Orban în PNL ar fi considerată o trădare, președintele a spus că „oamenii sunt liberi”.

„Oamenii sunt liberi, suntem în democrație. Fiecare partid își face strategia lui. E o democrație”, a încheiat șeful statului.

Ludovic Orban a plecat marți de la Cotroceni

Ludovic Orban a explicat, marți, de ce l-a eliberat Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. El nu are să își reproșeze nimic în relația cu președintele României și nu îi poartă pică acestuia. Liderul partidului Forța Dreptei a precizat că motivul eliberării din funcție ar fi fost că o declarație în care a spus că imaginea șefului statului este folosită abuziv în campania pentru alegerile la Primăria Capitalei. Orban a adăugat că este dispus să continue colaborarea cu Nicușor Dan, dacă acesta va dori.

„Să nu încercăm să coafăm o realitate”

Ludovic Orban a mai explicat că despărțirea vine din inițiativa președintelui României.

„Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte Nicușor Dan. într-un fel, această decizie a președintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate. După o singură discuție pe care am avut-o, ca să spun așa, într-o oarecare nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

Aș vrea să spun că nu sunt de ieri, de astăzi, în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan mă cunoaște foarte bine și chiar în discuția pe care am avut-o i-am spus că această declarație pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politice”, a completat el

Acesta a mai spus că nu regretă această declarație.

„Dacă m-ar fi întrebat cineva același lucru după discuția cu președintele României, aș fi spus același lucru. Eu nu pot să cred că după colaborarea noastră, în care dați-mi voie să spun lucrul ăsta, în relația dintre mine și președintele României, eu nu am nicio datorie față de președintele României. Cred că mai degrabă președintele României ar fi avut o datorie față de mine. Să folosești ca motiv de despărțire o astfel de declarație mi se pare cam puțin”, a adăugat Orban.

