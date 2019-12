Ludovic Orban: Eu nu comentez prostiile pe care le spune un caraghios

Premierul Ludovic Orban a refuzat duminică să comenteze afirmațiile făcute de fostul ministru de finanțe al PSD Eugen Teodorovici, care a prezentat un tablou sumbru al unor măsuri de austeritate pe care ar avea de gând să le ia actualul guvern liberal.

„Eu nu comentez prostiile pe care le spune un caraghios care și-a bătut joc de finanțele publice în ultimii ani”, a declarat la Digi24 premierul Ludovic Orban. „Toate măsurile pe care le-a luat guvernul - și le-a luat în niște condiții extrem de dificile și într-un timp extrem de scurt - au fost măsuri obligatorii, pentru că ele sunt dictate de legi aflate în vigoare care n-au fost respectate de guvernul PSD. Ele sunt dictate de contracte pe care guvernul PSD le-a angajat și care contracte trebuie respectate”, a spus Ludovic Orban.

„Deciziile pe care le-am luat privitoare la buget sunt dictate de drepturi ale românilor care n-au fost respectate în modul în care a fost alcătuită Legea bugetului de stat de către guvernul PSD. De asemenea, noi a trebuit să ținem cont de toate hotărârile judecătorești care afectează bugetul și care trebuiau onorate. Toate măsurile luate de guvernul PNL au fost măsuri pe care PSD nu le-a luat”, a acuzat premierul liberal.

„Ce am greșit că am alocat resursele necesare pentru a putea plăti pensiile până la sfârșitul anului, în condițiile în care guvernul PSD nu alocase bani suficienți pentru plata pensiilor? Am greșit că am alocat bani pentru plata ajutoarelor de încălzire de care beneficiază familiile care se încălzesc în alt sistem decât în sistemul centralizat, în condițiile în care guvernul PSD nu a alocat niciun leu pentru ajutorul de încălzire? Am greșit că am alocat bani pentru ca să fie decontate concediile medicale și concediile maternale care trebuiau decontate demult, decontări care au fost întârziate de guvernul PSD până și cu un an de zile? Că am decis să rambursăm TVA în termenul legal și nu să facem așa cum a făcut PSD, care a amânat sistematic rambursările de TVA către companii? Toate măsurile bugetare ale guvernului liberal luate prin ordonanța de rectificare a bugetului erau absolut necesare”, a spus premierul Ludovic Orban.

„Dacă n-am fi luat aceste măsuri, s-ar fi produs perturbații majore în societate și milioane de cetățeni români ar fi fost privați de drepturile legale pe care le au în baza unor legi aflate în vigoare în România”, a conchis șeful executivului.

Fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici a declarat, într-o conferință de presă susținută duminică la sediul PSD, că executivul nu are în vedere majorarea pensiilor și salariilor, în contextul în care nu sunt prevăzute creșteri în bugetele pe următorii trei ani în acest scop. Fostul ministru de finanțe susține că punctul de pensie nu va fi majorat. De asemenea, el a acuzat că PNL îi minte și pe bugetari atunci când susține că le vor crește salariile. Senatorul PSD a mai anunțat că, în cazul în care Guvernul își va asuma răspunderea pe Legea bugetului de stat pe anul 2020, atunci PSD va sesiza CCR. El a adăugat că partidul nu se teme să depună o moțiune de cenzură, dacă executivul are o astfel de acțiune.

