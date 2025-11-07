Live TV

Ludovic Orban: Liderii PSD au înţeles greşit atitudinea lui Nicușor Dan. „S-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”

Data publicării:
Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Nicușor Dan și Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Despre comportamentul lui Nicușor Dan Despre numirea Oanei Gheorghiu

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că liderii PSD „au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan. El atrage atenţia că, dacă şefii din PSD consideră că pot „să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”.

Ludovic Orban a fost întrebat vineri seară, la TVR Info, despre reproşurile la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, conform cărora şeful statului este prea împăciuitor în ceea ce priveşte atitudinea PSD faţă de celelalte partide din coaliţie.

„Cred că, până acum, liderii PSD au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog, spre ajungerea la puncte comune. Cred că au înţeles-o greşit. Şi dacă îşi imaginează că e o slăbiciune a preşedintelui sau o, cum să spun, o anumită vulnerabilitate a preşedintelui, care este responsabil şi îşi doreşte stabilitate politică şi că ei pot să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele şi în privinţa preşedintelui”, a răspuns Ludovic Orban, potrivit News.ro.

Despre comportamentul lui Nicușor Dan

Consilierul preşedintelui Nicuşor Dan a mai spus că atitudinea acestuia este „o conduită responsabilă faţă de români, în care preşedintele este conştient că lucrul cel mai important astăzi pentru România este să existe o guvernare care să aibă un anumit nivel de stabilitate, să aibă o majoritate clară în Parlament şi care să aibă capacitatea de a lua măsurile de echilibrare bugetară de echilibrare a balanţei comerciale şi de relasare economică”.

„Preşedintele este conştient de asta şi de-aia acţionează în sensul ăsta, din responsabilitate faţă de oameni şi din înţelegerea unei realităţi politice”, a adăugat Orban.

Despre numirea Oanei Gheorghiu

Consilierul prezidenţial a mai remarcat că lideri ai PSD au încercat, „pe canalele media pe care le controlează”, să acrediteze ideea că şeful statului este mai degrabă de acord cu ideile susţinute de social-democraţi decât cu propuneri avansate de celelalte partide din coaliţie.

„Dar vă readuc aminte că această tentativă a lor, de a crea impresia că Nicuşor Dan mai degrabă ţine cont de punctul de vedere al PSD decât de punctul de vedere al PNL, sau punctul de vedere al USR sau al UDMR, a fost sistată brusc prin decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a o numi pe doamna Oana Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan, conform înţelegerilor din coaliţie, că Ilie Bolojan nu a făcut-o fără să iasă din înţelegerile din coaliţie”, a adăugat Ludovic Orban.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
4
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
bani lei
5
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor...
Volodimir Zelenski
Zelenski îl invită pe Nicușor Dan în Ucraina: „Suntem gata să...
Ludovic Orban.
Ludovic Orban îl acuză pe Sorin Grindeanu că „dă tonul la declaraţii...
White House Press Secretary Karoline Leavitt Holds Daily Press Briefing
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o...
Ultimele știri
Putin, confruntat în Piața Roșie de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit, dar îl trimit înapoi pe front”
Furie în PNL după atacurile la Bolojan din congresul PSD: „Asta e adevărata lor față: corupție mascată în discurs moralizator”
SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea acestuia cu Donald Trump, de luni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan în vizită oficială de stat în România, anul viitor
sorin grindeanu
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru Grindeanu. Membrii de prin țară, puși în dificultate de „progresism”
nicusor dan
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „România și Ucraina lucrează la un parteneriat strategic”
jandarmi
Rămăşiţele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, aduse în țară. Sicriul va fi depus la Palatul Cotroceni
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, critici pentru Traian Băsescu și Emil Boc: „Acum se îmbracă în alte haine și dau lecţii despre cum se conduce România”
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai...
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...