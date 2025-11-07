Ludovic Orban: Liderii PSD au înţeles greşit atitudinea lui Nicușor Dan. „S-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că liderii PSD „au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan. El atrage atenţia că, dacă şefii din PSD consideră că pot „să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”.

Ludovic Orban a fost întrebat vineri seară, la TVR Info, despre reproşurile la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, conform cărora şeful statului este prea împăciuitor în ceea ce priveşte atitudinea PSD faţă de celelalte partide din coaliţie.

„Cred că, până acum, liderii PSD au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog, spre ajungerea la puncte comune. Cred că au înţeles-o greşit. Şi dacă îşi imaginează că e o slăbiciune a preşedintelui sau o, cum să spun, o anumită vulnerabilitate a preşedintelui, care este responsabil şi îşi doreşte stabilitate politică şi că ei pot să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele şi în privinţa preşedintelui”, a răspuns Ludovic Orban, potrivit News.ro.

Despre comportamentul lui Nicușor Dan

Consilierul preşedintelui Nicuşor Dan a mai spus că atitudinea acestuia este „o conduită responsabilă faţă de români, în care preşedintele este conştient că lucrul cel mai important astăzi pentru România este să existe o guvernare care să aibă un anumit nivel de stabilitate, să aibă o majoritate clară în Parlament şi care să aibă capacitatea de a lua măsurile de echilibrare bugetară de echilibrare a balanţei comerciale şi de relasare economică”.

„Preşedintele este conştient de asta şi de-aia acţionează în sensul ăsta, din responsabilitate faţă de oameni şi din înţelegerea unei realităţi politice”, a adăugat Orban.

Despre numirea Oanei Gheorghiu

Consilierul prezidenţial a mai remarcat că lideri ai PSD au încercat, „pe canalele media pe care le controlează”, să acrediteze ideea că şeful statului este mai degrabă de acord cu ideile susţinute de social-democraţi decât cu propuneri avansate de celelalte partide din coaliţie.

„Dar vă readuc aminte că această tentativă a lor, de a crea impresia că Nicuşor Dan mai degrabă ţine cont de punctul de vedere al PSD decât de punctul de vedere al PNL, sau punctul de vedere al USR sau al UDMR, a fost sistată brusc prin decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a o numi pe doamna Oana Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan, conform înţelegerilor din coaliţie, că Ilie Bolojan nu a făcut-o fără să iasă din înţelegerile din coaliţie”, a adăugat Ludovic Orban.

