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Exclusiv „Nicușor Dan și-a încălcat grosolan propriul principiu”, acuză Ludovic Orban. Ce variante vede în cazul unui eșec al lui Tomac

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Nicușor Dan și Eugen Tomac.
Nicușor Dan și Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Fostul premier Ludovic Orban îl critică din nou pe Nicușor Dan pentru decizia de a-l desemna premier pe Eugen Tomac, subliniind că „președintele și-a încălcat grosolan propriul principiu”. Miercuri, în cadrul unei intervenții telefonice la Digi24, Orban a declarat că șeful statului ar trebui să nominalizeze un premier propus de PSD sau de PNL-USR, dacă Guvernul Tomac nu va trece de Parlament.

„Am spus că ideea ca președintele să-l desemneze pe Eugen Tomac e o cacealma politică și că este total împotriva regulilor scrise și nescrise ale democrației”, reiterează Ludovic Orban, care îl acuză pe Nicușor Dan că și-a încălcat grosolan propriul principiu.

„Eu am spus că și pentru Nicușor Dan și pentru România a doua desemnare trebuie să fie candidatul propus de PNL și USR, pentru că, deși Eugen Tomac e propus de Nicușor Dan, singurul partid care îl sprijină pe Tomac este PSD. Și îl sprijină nu pentru că îl iubește pe Tomac, ci pentru că nu vrea să-și asume răspunderea guvernării sau răspunderea unui eșec în eventualitatea învestirii unui guvern care să fie cu un premier desemnat de la PSD, de exemplu, Grindeanu. După părerea mea, poți să judeci în acest fel, președintele a dat declarații pe care și le încalcă singur - că nu face experimente politice și că va da mandat unui premier doar dacă face dovada că are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară. Când l-a desemnat pe Tomac a încălcat grosolan acest principiu”, a mai spus Ludovic Orban.

Despre variantele de premier luate în calcul dacă Guvernul Tomac nu va trece de votul Parlamentului, Orban a spus:

„Numele lui Alexandru Nazar este vehiculat pe surse de la Cotroceni sau dintr-o mică zonă din Partidul Național Liberal, dar din ceea ce știu eu, după cum îl cunosc pe Alexandru Nazare nu cred că este posibilă această variantă. Plus că președintele dacă desemnează o altă persoană din Partidul Național Liberal, care nu este susținută de Partidul Național Liberal, practic declară război Partidului Național Liberal.”

„Altă informație care a apărut și de data asta, oarecum a fost pusă și în gura lui Tomac e că dacă Tomac nu va reuși, va fi desemnat un alt candidat la funcția de prim-ministru. Președintele nu poate să-și bată joc de democrație și de țară, nu poate să facă numiri dintre consilierii prezidențiali care n-au nicio legătură cu formațiunile politice”, adaugă acesta.

Întrebat pe cine ar trebui să numească premier Nicușor Dan, în cazul unui eșec al Guvernului Tomac, Orban a spus: „Trebuie să aleagă fie între candidatul propus de PSD, fie între candidatul propus de PNL și USR. Așa se face politică democratică. Asta este ceea ce e scris în Constituție și astea sunt regulile scrise și nescrise ale democrației în toată lumea”.

„Dacă prin absurd, ar fi învestit Guvernul Tomac, deși șansele sunt spre zero, cum ar putea funcționa un astfel de guvern, care practic nu are susținerea nimănui? De fapt, nici susținerea PSD nu este pentru Guvernul Tomac. Susținerea PSD este pentru propunerea lui Nicușor Dan, care scoate PSD-ul dintr-o situație extrem de dificilă și îl ajută să nu-și asume răspunderea pentru dezastrul politic pe care l-a provocat”, adaugă acesta.

Eugen Tomac mai are la dispoziție cinci zile pentru a depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare.

Actualul europarlamentar a declarat după consultările de luni cu partidele că este dispus să meargă până la capăt și să se prezinte la vot în Parlament, chiar dacă nu este sigur de majoritatea care l-ar putea susține.

O propunere de guvern are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestită.

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Editor : C.L.B.

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