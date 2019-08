Ludovic Orban: Obiectivul PNL e de a câștiga toate alegerile care urmează

Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat că obiectivul PNL este de a câștiga toate cele trei alegeri care vor urma în următorul an: alegerile prezidențiale din noiembrie, precum și alegerile locale și cele parlamentare din 2020.



Declarația lui Orban a fost făcută la reuniunea de la București a Consiliului Naţional al PNL, unde are loc lansarea, oficială, a candidaturii președintelui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale.



„Urmează trei rânduri de alegeri: cele prezidențiale, cele locale și parlamentarele care vor da noul guvern. Obiectivul nostru este de a câștiga toate aceste alegeri și de a le câștiga la un scor care să ne permită să conducem România”, a declarat liderul PNL.



Orban a mai arătat că, în toate sondajele, PNL se situează pe primul loc și are cea mai mare încredere și intenție de vot. „PNL este partidul lui Klaus Iohannis, liderul politic din România cu cea mai mare încredere, susținere publică și cea mai bună imagine externă și candidatul nostru la funcția de președinte al României.”, a spus președintele PNL.



La Consiliul Național PNL, Ludovic Orban l-a propus pe europarlamentarul Rareș Bogdan pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului, responsabil cu strategia partidului.



Redactor: Mihnea Lazăr