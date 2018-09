Marcel Ciolacu: Nu am auzit de vreo grupare care să încerce înlăturarea lui Liviu Dragnea

Preşedintele PSD Buzău, deputatul Marcel Ciolacu, spune că la Comitetul Executiv de la Neptun a votat împotriva propunerii Gabrielei Vrânceanu Firea de retragere a sprijinului politic pentru ministrul Administraţiei şi Internelor, Carmen Dan, şi a spus că nu a auzit de vreo grupare în partid care să încerce înlăturarea lui Liviu Dragnea.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Doamna Firea a venit cu propunerea de retragere a sprijinului politic doamnei Carmen Dan. Nu am fost de acord şi am votat împotrivă şi vă spun şi de ce. Pentru că în acest moment la Parchetul General este o anchetă în curs şi un vot pentru aceasta în Comitetul Executiv ar fi fost o antepronunţare, or acest lucru nu se face. Dacă nu ar fi existat această cercetare ar fi fost alte discuţii”, a spus președintele PSD Buzău, Marcel Ciolacu.

De asemenea, liderul PSD Buzău, fost vicepremier în cadrul Guvernului Tudose a răspuns şi la întrebările referitoare la formarea unor grupări în interiorul PSD pentru înlăturarea de la conducere a lui Liviu Dragnea.

„Atât eu cât şi colegul şi prietenul meu Mihai Tudose nu am constituit nici o grupare şi nu ne-am băgat în nici o grupare. În primul rând dreptul la liberă exprimare trebuie să existe. Există şi în România şi in interiorul partidelor şi asta nu înseamnă ca dacă cineva vorbeşte în vreun fel el trebuie sancţionat. Lucrurile în partid se tranşează prin vot şi nu am auzit de vreo grupare care să încerce înlăturarea lui Liviu Dragnea. Eu sunt membru în acest partid din 1990 şi acest partid are un statut care trebuie respectat, lucrurile se vorbesc în interiorul partidului şi apoi în exterior”, a spus Marcel Ciolacu.

