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Video Oana Gheorghiu: Ce încearcă Grindeanu, să pună PNL și PSD împreună, este împotriva naturii

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Oana Gheorghiu. Foto: Captură video Digi24
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Alianța PSD și PNL este împotriva naturii. Asta a explicat într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta”, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Făcând referire la Sorin Grindeanu, ea a mai notat că nu mai poți lucra alături de cineva în care nu mai ai încredere. Totodată, ea consideră că Nicușor Dan a făcut o greșeală atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier fără să se consulte cu PNL. Interviul integral cu Oana Gheorghiu va putea fi urmărit la Digi24 sâmbătă, de la ora 14:00.

Întrebată în emisiunea „În fața ta” cum ar putea să lucreze cu Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a spus că nu poate acest lucru cu cineva în care „nu poți să ai încredere”.

„Păi, tocmai asta spun, că nu poți să ai încredere, și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună... și UDMR și USR. sau fără USR. Este o alianță împotriva naturii”, a declarat vicepremierul interimar.

Despre Nicușor Dan spune că a făcut o greleală, „probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL”/

„Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. A fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid, dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este. Noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Editor : Liviu Cojan

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