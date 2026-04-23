Video Marian Neacșu, vicepremier PSD: „Ne dăm demisia la 14:00 toți miniștrii, inclusiv eu”. Ce se va întâmpla cu secretarii de stat

Data actualizării: Data publicării:
Marian Neacsu
Marian Neacșu. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Vicepremierul PSD Marian Neacşu a declarat, joi, că la ora 14:00 îşi va da demisia din Guvern, împreună cu toţi miniştrii PSD.

„Urmează să ne dăm demisia la ora 14:00. Toţi miniştrii PSD, inclusiv eu”, a spus Neacşu la Palatul Parlamentului. El a adăugat că secretarii de stat numiţi de PSD în Guvern îşi vor da demisia „odată cu moţiunea de cenzură”.

Întrebat când va fi depusă moţiunea de cenzură, acesta a spus: „Când va decide partidul”.

Decizia demisiei în bloc vine pe fondul retragerii de către PSD a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan şi refuzului acestuia de a pleca din funcţie.

Miniștrii PSD care pleacă:

  • Marian Neacșu – viceprim-ministru
  • Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății
  • Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii
  • Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale
  • Bogdan Ivan – ministrul Energiei
  • Radu Marinescu – ministrul Justiției
  • Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat „Momentul adevărului”, organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democraţi şi-au exercitat votul pe întrebarea propusă de conducerea PSD: „Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Votul exprimat de social-democraţi a fost covârşitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% „pentru” retragerea sprijinului politic, 2,3% - „împotrivă”.

După decizia PSD, Ilie Bolojan a anunţat că nu va demisiona din funcţie. Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a purtat discuţii la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare, pentru a găsi o soluţie la criza guvernamentală.

„Ce am cerut eu partidelor la discuţiile pe care le-am avut este să dezescaladeze retorica publică. Apoi să se uite la viitor şi la ce vom face, mai mult decât la trecut. Şi să se uite la soluţii mai mult decât la probleme”, a declarat şeful statului, la finalul consultărilor. 

Editor : Ș.R.

