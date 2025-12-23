Live TV

Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi reflecta”

Data actualizării: Data publicării:
Marilen pirtea
Marilen Pirtea. Foto: Inquam Photos/ Cornel Putan

Marilen Pirtea, actual deputat PNL și consilier al premierului, a confirmat că Ilie Bolojan i-a propus să preia conducerea Ministerului Educației, după demisia lui Daniel David. Acesta a declarat pentru Agerpres că va lua o decizie după sărbători și că va conta care va fi bugetul ministerului anul viitor.

Marilen Pirtea a subliniat că va fi important în luarea unei decizii care va fi bugetul Educației pe anul viitor.

„Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care sunt așteptările în ceea ce privește măsurile pentru anul următor. Fără un buget consistent, măsurile din Educație vor părea mai mult coerciții decât investiții', a declarat Marilen Pirtea, pentru Agerpres.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat luni demisia din Guvern. Acesta a refuzat în ultima vreme să mai facă reduceri de fonduri de la Educaţie, aşa cum a solicitat premierul tuturor ministerelor şi tuturor domeniilor. Ministrul a explicat că Educaţia şi Cercetarea au redus fonduri în primul val al măsurilor luate pentru reducerea deficitului şi nu va accepta noi tăieri. Întrebat, duminică seară, la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, Daniel David a afirmat că este „un lucru la care se gândeşte în aceste zile”.

„Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă”, a scris Daniel David pe blogul său, luni seară. 

Citește și: VIDEO Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii mele este simplă”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
Varșovia
2
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
profimedia-1030135055
3
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
4
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Digi Sport
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
livrator pe bicicletă
Noi reguli pentru lucrătorii străini: angajarea ar putea fi complet digitalizată. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională
2025-06-20-1
Ora 15:00. Noii miniştri ai Apărării şi Economiei depun jurământul la Palatul Cotroceni. Ce se întâmplă cu Ministerul Educației
pension
Legea pensiilor private a trecut de votul final al Parlamentului. Bolnavii de cancer nu vor mai putea retrage banii integral
unitate de primiri urgente
Mesaj dur al medicilor, după ce creșterea tarifului per serviciu medical a fost amânată: „Vom fi obligați să lăsăm parafa jos”
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Prima întâlnire a grupului de lucru din Guvern care propune modificări legislative în Justiţie are loc astăzi, de la ora 10:00
Recomandările redacţiei
accident autostrada noua
Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la...
gari kasparov sustine un discurs
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov...
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de...
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Senatul a aprobat bugetul pe 2026: Reducere cu 9 milioane lei la...
Ultimele știri
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge semnături: „Ne e greu, având în vedere ruptura din SOS și POT”
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată”
Un tribunal italian a permis unui adolescent de 13 ani să-și schimbe sexul: mediile catolice au reacționat criticând dur decizia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul reginei Elisabeta a II-a care l-a înfuriat pe Harry, în 2019. Scriitoare: „William a știut că-i va...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...