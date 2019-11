Mesajul lui Dan Barna către USR: „Cu demisia mea pe masă”

Dan Barna a transmis membrilor USR un mesaj în care le cere să dea un vot pentru el - dacă să rămână sau nu președinte al partidului. „Această consultare e cu demisia mea pe masă”, a spus Barna.

”Dragi colegi,

Am avut o discuție de patru ore în CP informal. Am spus din nou că îmi asum rezultatul obținut.

Cătălin Drulă a prezentat detaliat campania. Au fost voci diverse, unele supărate, altele de susținere. Am simțit că suntem o echipă. Am fost întrebat ce înseamnă asumare. E ceea ce aveam în gând azi când am declarat asta presei dar am vrut să vorbesc întâi cu organizația.

Asumare pentru mine e să revin la cei care mi-au dat votul lor: membrii USR. Am decis să cer o confirmare a încrederii membrilor în perioada imediat următoare. Vom organiza o consultare online a tuturor membrilor USR.

Această consultare e cu demisia mea pe masă. Vom decide împreună, ca întotdeauna, ca un partid democratic dacă și cum mergem mai departe.

Avem alegerile locale de pregătit, maratonul nostru pentru schimbarea României va continua oricum. Membrii USR vor decide dacă eu sunt cel potrivit să rămân liderul acestei echipe sau rămân doar un om din pluton si organizăm iar alegeri și Congres”, este mesajul transmis de Dan Barna pe grupurile interne de Facebook ale partidului, folosite pentru comunicare și decizii politice.

Într-o ședință a Consiliului Politic, care a avut loc în noaptea de luni spre marți, mai mulți lideri din USR i-au cerut lui Dan Barna să își asume eșecul de la alegerile prezidențiale, atât el cât și echipa de campanie, și să demisioneze din funcție. Președintele USR vrea să ceară un vot intern, online, în care să decidă membrii partidului dacă îl mai vor sau nu în funcție, chiar dacă i s-a reproșat acest „tertip” pe care l-a făcut și Liviu Dragnea, au declarat surse din partid pentru Digi24.ro.

