Surse: Mai mulți lideri USR au cerut demisia lui Dan Barna. Va fi vot online pentru demiterea acestuia

Într-o ședință a Consiliului Politic, care a avut loc în noaptea de luni spre marți, mai mulți lideri din USR i-au cerut lui Dan Barna să își asume eșecul de la alegerile prezidențiale, atât el cât și echipa de campanie, și să demisioneze din funcție. Președintele USR vrea să ceară un vot intern, online, în care să decidă membrii partidului dacă îl mai vor sau nu în funcție, chiar dacă i s-a reproșat acest „tertip” pe care l-a făcut și Liviu Dragnea, au declarat surse din partid pentru Digi24.ro.

Mai mulți lideri ai partidului, printre care Cosette Chichirău, Tudor Benga și Cristian Ghica i-au cerut, luni seara, demisia lui Dan Barna din funcția de președinte al USR. Barna s-a apărat și a menționat că partidul este cel care trebuie să decidă dacă își continuă sau nu mandatul obținut la Congresul din luna septembrie. Cei care i-au cerut demisia lui Barna au criticat și echipa de campanie care s-a ocupat de alegerile prezidențiale pentru strategia care a dus candidatul USR-PLUS la un scor mult mai mic decât cel obținut de alianță la alegerile europarlamentare.

„Stabilim zilele acestea când va avea loc consultarea internă. A spus că va cere votul de încredere al tuturor membrilor. Probabil va fi un vot online”, au declarat surse din partid.

Joi va avea loc o ședință a Biroului Național în care se va stabili procedura prin care Dan Barna ar urma să își pună mandatul pe masă.

PLUS vrea fuziune acum, de pe poziții de egalitate, după eșecul lui Barna

De asemenea, în ședința de joi va fi reluat subiectul fuziunii cu PLUS, subiect deschis și la ședința Consiliului Național de luni. Dan Barna și-a anunțat colegii că cei de la PLUS forțează o fuziune, așa cum a anunțat Digi24.ro, în termeni mult mai favorabili după rezultat slab de la prezidențiale. Echipele de conducere ale celor două partide vor discuta vineri despre subiectul fuziunii, în condițiile în care relația dintre PLUS și USR nu este una tocmai bună, lucru pe care l-a transmis și Dan Barna în discuția care a avut loc luni seara.

Diferențele de opinie și de mod de lucru între PLUS și USR s-au făcut simțite mai ales în campania electorală, useriștii plângându-se că oamenii lui Cioloș „nu au tras”, nu s-au implicat pentru Dan Barna și ar fi muncit mai puțin decât colegii de la celălalt partid. În aceeași măsură, cei de la PLUS s-au plâns de certurile interminabile din interiorul USR, purtate în permanență pe grupurile de Facebook interne, de pe care de altfel Cioloș și oamenii săi s-au retras, și de refuzul useriștilor de a folosi expertiza celor de la PLUS în strategii de campanie.

Viziuni diferite au fost și în privința intrării la guvernare, PLUS declarându-se în repetate rânduri dispus să își asume participarea într-un Executiv alături de PNL, în vreme ce USR s-a opus, lucru care duminică s-a dovedit a fi fost o greșeală tactică.